Bu belirtilere dikkat! Ölüme saatler kaldığını işaret ediyor

Ölüm süreci hem bu durumu yaşayan kişi hem de çevresi için oldukça zorlu anlar yaratabiliyor. Ani gelişen ölümlerde ölen kişinin çevresi bu durumda çok daha fazla zarar görüyor. Uzmanlar ölümün saatler önce vücutta belirli işaretler verdiğini söyleyerek bu işaretlere göre kendinizi hazırlayabileceğinizi belirtiyor.

ÖLÜMÜN YAKLAŞTIĞINI GÖSTEREN BELİRTİLER

İŞARETLER ÇOK ÖNCEDEN GÖRÜLMEYE BAŞLAYABİLİR İşaretleri fark etmek, aile üyeleri için zihinsel ve duygusal olarak zorlayıcı olsa da, onları daha rahat ve hazırlıklı hale getirmek için sevilen birinin ölümünü tespit etmek faydalı olabilir. Web MD, bir kişinin ölmesinden bir ila üç ay önce semptomları listeledi ve doktor Carol DerSarkissian tarafından gözden geçirildi.

ÇOCUKLARIN VE YAŞLILARIN BELİRTİLERİ FARKLILIK GÖSTERİYOR İlk işaretler, sevdiklerinizin daha az yemesini ve içmesini içerir. Yaşlı insanlar bu süreçte daha az konuşmaya eğilimliyken, bir çocuk bunun tersini yapabilir ve çok daha fazla konuşabilir.

RENK DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT Bunların birçoğu daha fazla dinlenme eğilimi gibi şaşırtıcı olmasa da, dizlerinin, ayaklarının ve ellerinin alacalı mavimsi-mora dönüşmesi gibi diğerleri daha az belirgindi.

SON SAATLERDE DİZ, AYAK VE EL ÖNEMLİ BÖLGELER ARASINDA İnsanlar son saatlerine yaklaştıkça, "dizlerindeki, ayaklarındaki ve ellerindeki derileri" "benekli mavimsi-mor"a dönüşebilir ve nefes almakta güçlük çekmeye başlayabilirler. Bu noktada vücut ısıları düşebilir, idrara çıkmayı ve bağırsak hareketlerini durdurabilirler.