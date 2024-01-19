Bu belirtileri yaşıyorsanız aman dikkat! Gluten hassasiyetinin 10 belirtisi

Glutenin en zararlı olduğu durum, çölyak hastalığıdır. Otoimmün bir hastalık olan çölyak, sindirim sisteminde ciddi hasarlara yol açar. Bazı kişilerde ise gluten, çölyak gibi bir sonuç yaratmasa da birçok soruna sebep olabiliyor. İşte gluten hassasiyetinin 10 yaygın belirtisi..
Gluten intoleransının belirtileri vücudun farklı bölümlerinde görülebilir ama gastrointestinal sorunlar en yaygın belirtilerden biridir. Bu belirtiler; Karın ağrısı ve gaz şikayetleri, karında şişkinlik, diyare (ishal), İştah azalması, konstipasyon (kabızlık), bulantı ve kusma şeklinde görülebilir.
Bazı malabsorbsiyonlar ve bağırsak geçirgenliğindeki değişimler, gluten intoleransı veya duyarlılığının gelişmesine, düzenli alınan kaloriye rağmen istenmeyen kilo kaybına neden olabilir. Diğer yandan, gluten vücutta inatçı kilo alımını taklit eden sistemik inflamasyonu tetikleyebilir.
Eğer gluten intoleransınız varsa derinin ilk tabakasının altındaki depolardan gluten tüketilmesiyle birlikte antikorlar salınır ve sulu, kaşıntılı kabarcıklara neden olur. Bu durum bazı insanlarda gluten intoleransının tek belirtisi olabilir.
Son zamanlarda yapılan araştırmalar, bu intolerans ile polikistik over sendromu, premenstrual sendrom ve açıklanamayan kısırlık arasında olası bir ilişki göstermektedir.