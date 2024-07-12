Bu besini sofranızdan uzak tutun! Kanser riskini yüzde 40 artırıyor

Bazı besinler kanser riskini %40 oranında artırmaktadır. Uzmanlar bunu ifade ediyor ve araştırmalar sonucunda bunlar ortaya çıkmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalının yapmış olduğu araştırma sonuçları da bunu doğrular nitelikte. Öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, kırmızı et, sosis ve salam gibi işlenmiş gıdaların fazla tüketilmemesi gerektiğini ifade ediyor.
Fazla sosis tüketimi, bağırsak kanseri riskini yüzde 40 oranında artırıyor. Bir dergide yayınlanan çalışmayla kırmızı et ve işlenmiş gıdaların neden herkeste bağırsak kanseri yaptığıyla ilgili bir soruyu aydınlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Stern ve arkadaşları tarafından yayınlanan bu çalışmaya 29.482 bağırsak kanseri olan ve 39.635 kanser olmayan kontrol vakası dahil edildi. Bu çalışmada fazla miktarda kırmızı et tüketenlerde %30, yine fazla miktarda salam, sosis gibi işlenmiş gıda tüketenlerde %40'dan daha fazla bağırsak kanseri riski tespit edildi.
Sonuçta bu çalışma fazla miktarda kırmızı et ya da işlenmiş gıda tüketen bir kısım insanda, bağırsak kanseri gelişirken neden bazılarında gelişmediğini açıklayabilecek nitelikte. Bu çalışma geliştirildiğinde ve yeni çalışmalarla bulgular doğrulandığında, belki yakın gelecekte kırmızı etin ve işlenmiş gıdaların kimler de bağırsak kanseri riski oluşturduğu, kimler ise bu gıdaları daha güvenli tüketebileceği ortaya söylenebilecek diye konuşuyorlar.
Artık salam, plitonyumla aynı kategoride. Dünya Sağlık Örgütü, eldeki en iyi bilimsel verileri değerlendiren Uluslararası Kanser Araştırmaları Dairesi'nin tavsiyeleri üzerine bu sonuca varıldığını ifade ediyor. Böylece işlenmiş et, plütonyum ve alkol ile aynı kategoriye konulmuş oldu. Bununla birlikte bu ürünlerin ne kadar kansere yol açtığına dair bir bilgi mevcut değil. Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Kurt, "Bireylerin işlenmiş et tüketiminden kalın bağırsak kanserine yakalanmaları tehlikesi hala düşük ama risk tüketilen işlenmiş et miktarının artmasıyla yükseliyor." ifadesini kullanıyor.
Sosis, öğütülmüş et, baharatlar ve diğer katkı maddeleri ile hazırlanır. Genellikle dana, tavuk ve kuzu etinden yapılmaktadır.
Sucuk, çeşitli baharatlarla tatlandırılmış, öğütülmüş etten yapılanbir tür işlenmiş et ürünüdür. Genellikle sığır koyun ve dana etinden yapılmaktadır.
Salam, öğütülmüş et, baharatlar ve koruyucu maddelerin karıştırılması ile yapılmaktadır. Genellikle dana eti kullanılmaktadır.
Sığır pastırması, etinin tuzlu suya batırılması ve daha sonra kurutulması ile yapılmaktadır.
Sığır jambonu, etinin pişirilmesi ve dilimlenmesiyle yapılır. Baharatlar ve koruyucu maddeler eklenerek daha uzun süre dayanması sağlanabilir.
Konserve et genellikle sığır eti gibi etlerin kutuya veya kavanoza konulması ve koruyucu maddelerin eklenmesiyle yapılır. Konserve etler daha uzun süre dayanması ve kolay taşınması nedeniyle tercih edilmektedir.