Bu besini sofranızdan uzak tutun! Kanser riskini yüzde 40 artırıyor

Fazla sosis tüketimi, bağırsak kanseri riskini yüzde 40 oranında artırıyor. Bir dergide yayınlanan çalışmayla kırmızı et ve işlenmiş gıdaların neden herkeste bağırsak kanseri yaptığıyla ilgili bir soruyu aydınlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Stern ve arkadaşları tarafından yayınlanan bu çalışmaya 29.482 bağırsak kanseri olan ve 39.635 kanser olmayan kontrol vakası dahil edildi. Bu çalışmada fazla miktarda kırmızı et tüketenlerde %30, yine fazla miktarda salam, sosis gibi işlenmiş gıda tüketenlerde %40'dan daha fazla bağırsak kanseri riski tespit edildi.