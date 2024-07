Bu besini sofranızdan uzak tutun! Kanser riskini yüzde 40 artırıyor

Artık salam, plitonyumla aynı kategoride. Dünya Sağlık Örgütü, eldeki en iyi bilimsel verileri değerlendiren Uluslararası Kanser Araştırmaları Dairesi'nin tavsiyeleri üzerine bu sonuca varıldığını ifade ediyor. Böylece işlenmiş et, plütonyum ve alkol ile aynı kategoriye konulmuş oldu. Bununla birlikte bu ürünlerin ne kadar kansere yol açtığına dair bir bilgi mevcut değil. Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Kurt, "Bireylerin işlenmiş et tüketiminden kalın bağırsak kanserine yakalanmaları tehlikesi hala düşük ama risk tüketilen işlenmiş et miktarının artmasıyla yükseliyor." ifadesini kullanıyor.