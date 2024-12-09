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  4. Bu buluş pansuman değişimini ortadan kaldırabilir! Türk uzmanlardan 'yara örtüsü'

Bu buluş pansuman değişimini ortadan kaldırabilir! Türk uzmanlardan 'yara örtüsü'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
09.12.2024 13:20
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Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cansu Ülker Turan, ameliyat sonrası pansuman değişim ihtiyacını ortadan kaldırmaya olanak sağlayan ‘yara örtüsü’ geliştiriyor. TÜBİTAK tarafından da desteklenen projeye ilişkin Dr. Öğretim Üyesi Turan, “Tek seferde uygulanabilecek ve yara üzerinde kontrollü bir şekilde uzayan periyotlarda kullanacağımız aktif bileşenin salımını gerçekleştirebilecek biyouyumlu bir yara örtüsünün elde edilmesini hedefledik” dedi.

GTÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cansu Ülker Turan, yüksek lisans öğrencisi Betül Özer’in katkılarıyla ‘Kuersetin Yüklü Kitosan Nanopartikül İçeren Polivinil Alkol Esaslı Yara Örtüsü Üretimi’ başlıklı proje geliştirdi. Proje, ameliyat sonrası yaranın iyileşme sürecinin uzaması sonucu oluşan komplikasyon ve enfeksiyon riskini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Geliştirme süreci devam eden ürün, ameliyat sonrası tek seferde uygulanıp, pansuman değişimi ihtiyacının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

‘GELENEKSEL YÖNTEMLERE ALTERNATİF OLMASI AÇISINDAN PROJEYİ GELİŞTİRDİK’

‘GELENEKSEL YÖNTEMLERE ALTERNATİF OLMASI AÇISINDAN PROJEYİ GELİŞTİRDİK’

Projeyle ilgili bilgi veren Dr. Cansu Ülker Turan, “Ameliyat yaralarının iyileşme süreci uzun olabiliyor. Özellikle diyabet hastalarında bu süreç daha da uzayabiliyor ve yaralar kronikleşebiliyor. Yara iyileşme sürecinin uzaması enfeksiyon riskini de beraberinde getirmektedir. Bu duruma çare olması ve geleneksel pansuman yöntemlerine alternatif olması açısından bu projeyi geliştirdik.

İŞ YÜKÜ AZALACAK

İŞ YÜKÜ AZALACAK

Geleneksel pansuman yönteminde, pansumanın belirli aralıklarla kaldırılarak bir tedavi uygulanması gerekiyor. Bu durum hem sağlık çalışanlarının hem de hasta yakınlarının iş yükünü arttırabilmekte, aynı zamanda ameliyattan sonraki süreçte hastanın yıpranmasına yol açmakta ya da pansumanın değiştirilmesi sırasında tekrar acı çekmelerine neden olmaktadır.

BİYOUYUMLU YARA ÖRTÜSÜ

BİYOUYUMLU YARA ÖRTÜSÜ

Bu durumu önlemek için tek seferde uygulanabilecek ve yara üzerinde kontrollü bir şekilde uzayan periyotlarda kullanacağımız aktif bileşenin salımını gerçekleştirebilecek biyouyumlu bir yara örtüsünün elde edilmesini hedefledik” diye konuştu.

‘YARA ÜZERİNDE TEDAVİ SAĞLAYABİLEN BİR ÖRTÜ TASARLANMASINI HEDEFLİYORUZ’

‘YARA ÜZERİNDE TEDAVİ SAĞLAYABİLEN BİR ÖRTÜ TASARLANMASINI HEDEFLİYORUZ’

Araştırmanın içeriğini de anlatan Turan, “Kuersetin aktif bileşeninin, doğada yaygın olarak bulunan ve kabuklu canlıların kabuklarından izole edilen kitosan polimerinden toz parçacıkları elde edilerek, bu toz parçacıklarına entegre edilmesini planlanmakta ve kontrollü bir şekilde aktif bileşen salımı gerçekleştiren bir nano sistemin elde edilmesini amaçlanmaktadır.

Sonrasında elde edilen bu nano sistemlerin biyouyumlu ve sentetik bir polimer olan polivinil alkolden elde edilecek filmlere dahil edilmesiyle yara üzerinde tedavi sağlayabilen bir yara örtüsünün tasarlanmasını hedefliyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
yara
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