Bu buluş pansuman değişimini ortadan kaldırabilir! Türk uzmanlardan 'yara örtüsü'

‘GELENEKSEL YÖNTEMLERE ALTERNATİF OLMASI AÇISINDAN PROJEYİ GELİŞTİRDİK’

Projeyle ilgili bilgi veren Dr. Cansu Ülker Turan, “Ameliyat yaralarının iyileşme süreci uzun olabiliyor. Özellikle diyabet hastalarında bu süreç daha da uzayabiliyor ve yaralar kronikleşebiliyor. Yara iyileşme sürecinin uzaması enfeksiyon riskini de beraberinde getirmektedir. Bu duruma çare olması ve geleneksel pansuman yöntemlerine alternatif olması açısından bu projeyi geliştirdik.