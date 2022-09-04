Bu burçlar tehlikeli! En çok aldatan burçlar hangileri?

Her burcun kendine ait farklı farklı karakterleri var. Bu karakterler bazen ön yargılara sebep olabiliyor. Ancak karakterler üzerinde yükselen burcu ve ay burcu da oldukça etkili oluyor. Bazen belirli bir burca sahip kişi üzerinden o burçtaki diğer kişilere de haksızlık ediyor olabilirsiniz. Ama bu durum burçların ilişkiler üzerindeki etkilerini göz ardı edeceğimiz anlamına gelmiyor. İşte en sadık ve en aldatan burçlar listesi…

BURÇLARIN İLİŞKİDEKİ SADIKLIK SEVİYELERİ

KOÇ Koç burcu liderlik vasıflarıyla bilinir ancak iş sadakate geldiğinde en sadık burçlar listemizde en alt sıralarda yer alıyor. Bu burcun insanları; yeniliklerden, yeni maceralardan, heyecan yaşamaktan büyük keyif alır. Ve üzgünüz ki ilişkilerinde de her zaman yenilik arar. Koç burçlarını ilgisiz bırakmamalısınız. Az biraz ilgisi azaldığında kaçamak yapmaktan çekinmez. Eğer ilişkiniz sıradanlaşmaya başladıysa dikkatli olun çünkü koç burcu heyecanı başka yerlerde aramak için tehlikeyi göze alabilir.

BOĞA Boğa burcunun inatçı kişiliğini bilmeyen yoktur. İkili ilişkilerinde de bu inatçı hali devam eder. Partneriniz boğa burcuysa çekişmeli bir ilişkiniz olabilir ancak ne olursa olsun sevdiği kişiden vazgeçmez. Boğa burcu ciddi ilişkiler insanıdır, hatta işlerin ciddiye binmesi için elinden geleni de yapar. Boğa burcu stabil bir burçtur ve sakin ev hayatını devam ettirme isteği de son derece yüksektir. Kısaca boğa burcu partnerinize güvenebilirsiniz çünkü onlar sadık burçlar listemizin üst sıralarında yer alıyor.

İKİZLER Bilirsiniz adınız çıkacağına canınız çıksın diye bir deyim vardır. Bu deyim tam da ikizler burcu için söylenmiş diyebiliriz. Sohbeti, muhabbeti çok sevmelerine rağmen onları anlamak çok kolay değildir. Her zaman iki farklı kişiliğe sahipmiş gibi davranırlar. Söz konusu sadakat ise onlara çok fazla güvenebileceğinizi söyleyemeyiz. Bugün size çok sadık olabilir ama üç gün sonra ne yapacağını kestiremezsiniz. Bu karakteristik özelikleri nedeniyle de sadakatsiz olarak bilinir. Bunu söylediğimiz için üzgünüz ama sadık burçlar listemizde ikizler burcu en alt sıralarda yer alıyor.

YENGEÇ Eğer sizin için sadakat en önem verdiğiniz şey ise aradığınız kişi yengeç burçlarıdır. Çünkü onlar hayatına aldığı kişilere çok değer verir. Eğer bir yengecin hayatına ve kalbine girdiyseniz her konuda kendini size adar. Aldatmak onlara göre değildir aynı şekilde aldatılmayı da asla kabul etmezler. Ciddi ilişki insanı değilseniz yengeç burçlarının vaktini çalmayın ancak onları ilgisiz bırakır ve değersiz hissettirirseniz kendilerine ilgi gösteren ilk kişiye meyledebilirler. Bunu yaptıkları için daha sonra suçluluk hissetmeleri de kaçınılmazdır.