Bu cipler içeriye metal yığını olarak giriyor, çıkarken kimse tanıyamıyor! '20 sene arkana bakmazsın'

Bir dönemin vazgeçilmezi olan ve 1970’li yıllara kadar makam aracı olarak kullanılan asırlık cipler günümüzde de kullanılmaya devam ederken, bölgenin en iyi cip ustası 57 yaşındaki Nail Akşit ise metal yığını halinde dükkanına gelen eski cipleri tamir ederek adeta yeniden ayağa kaldırıyor. 11 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 45 yıldır sürdüren cip ustası Akşit, işi öğrettiği oğlu ile birlikte mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor. Dükkanlarına metal yığını olarak gelen asırlık cipler, müşterinin istediği şekilde tasarlanıp sıfır olarak çıkıyor. İşini severek yapan baba Akşit’in izinden giden 28 yaşındaki Erdem Akşit ise ileride babası gibi iyi bir usta olmak istiyor.

ANAHTAR TESLİM HALE GETİRMEK İÇİN EN AZ 3 AY GEREKİYOR

Türkiye’de en fazla eski model cip varlığına sahip illerin başında gelen Aydın’da sayılı cip ustalarından olan Nail Akşit, 3 yıldır oğlu ile birlikte mesleğini devam ettiriyor.

Oğlunun işi devralması sayesinde mesleğine devam ettiğini ifade eden Akşit; “1977 yılında bu işe çırak olarak başladım, o günden beri mesleğimi ilk günkü heyecan ile yapıyorum. 1 oğlum var, şimdi işi ona öğrettim. Onunla beraber devam ettiriyoruz. Oğlum yanımda olmasaydı bu işi bırakacaktım zaten. Şu cipi toplamak için en az bir ay harcayacağım. Anahtar teslim hale getirmek için en az 3 ay gerekiyor. Ama bu işten zevk alıyorum.

Normal pikap araçlarda geliyor buraya ama şu cipi toparlamaktan aldığım keyfi başka hiçbir araçta almıyorum. Bu tarihi cipler çok özel aslında. Lastiklerini söktüğün zaman jantlarının üzerinde tren yolunda dahi gidebilir. Zamanında o şekilde tasarlanmış. Bir cipi toplamak yaklaşık 50 bin TL’yi buluyor. Parçaları çok pahalı ama bu arabayı bir kere elden geçir 20 sene arkana bakmazsın” dedi.