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  4. Bu Cuma da görüntü değişmedi! Bulgarlar Edirne'ye akın etti: Altını da buradan alıyoruz, hastaneye de buraya geliyoruz

Bu Cuma da görüntü değişmedi! Bulgarlar Edirne'ye akın etti: Altını da buradan alıyoruz, hastaneye de buraya geliyoruz

18.02.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Cuma olduğu gibi bu Cuma da Bulgar vatandaşlar Edirne'ye akın etti. “Sosyete Pazarı” olarak da bilinen Ulus Pazarına gelen turistler, Edirne esnafına can suyu oluyor. Bulgar vatandaş Vahdet Çelik, ''Buradan çeşitli alışveriş yapıyoruz altın dahil her şeyi alıyoruz'' dedi. Başka bir vatandaş da, ''Buranın insanları bize karşı çok iyiler. Hastalandık, hastane için bile buraya geldik. Bize karşı çok iyi davranılıyor'' şeklinde konuştu.

Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren yurda sınır kapıları olan Kapıkule ve Pazarkule’den giriş yaparak alışveriş için “Sosyete Pazarı” olarak da bilinen Ulus Pazarına ve çarşıdaki merkezi yerleri doldurdu. Edirne'de her hafta cuma günü kurulan ve özellikle Bulgaristan'dan gelen turistlerin ilgi odağı haline gelen Ulus Pazarı'nda bu hafta adım atacak yer kalmadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazarın yolunu tutan Bulgar ve Yunanlar, otoparklarda ve caddelerde araç yoğunluğu oluşturdu.

Meyveden Sebzeye, Gıdadan giyime, ev eşyasına kadar ve hatta araç yakıtı dâhil her türlü ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler, akın akın çarşı pazara gelmeye devam ediyor. Bulgar ve Yunan turistlerin gelişi bir yandan da Edirne esnafına can suyu oluyor.

''HER ŞEY SUDAN UCUZ''

Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinde bulunan Şumnu ilçesinden gelen Ersan Hasan, “Şimdilik ayakkabı aldık alışverişe buradan devam edeceğiz. Bulgaristan pahalı burada her şey sudan ucuz” dedi.

''ALTINI DA BURADAN ALIYORUZ''

''ALTINI DA BURADAN ALIYORUZ''
Bulgaristan’ın Haskova kentinden, Edirne’ye her hafta alışveriş için gelen Vahdet Çelik, “Türkiye’yi çok seviyoruz ve her hafta geliyoruz. Buradan çeşitli alışveriş yapıyoruz altın dahil her şey alıyoruz” dedi.

''HASTANEYE DE GELDİK ÇOK İYİ DAVRANILIYOR BİZE''

''HASTANEYE DE GELDİK ÇOK İYİ DAVRANILIYOR BİZE''
Bulgaristan’dan Edirne’ye alışveriş için gelen Kezban Hamdiraşit, “Bulgaristan’dan geliyoruz alışveriş yapıyoruz. Buranın insanları bize karşı çok iyiler. Hastalandık, hastane için bile buraya geldik. Bize karşı çok iyi davranılıyor” şeklinde konuştu.
Edirne’ye giyim alışverişi yapmak için gelen Serkan Ahmetoğlu, “Fiyatlar gerçekten de çok uygun. Özellikle giyim alışverişini buradan yapıyorum ama onun dışında da alışverişlerimiz oluyor. Ulus Pazarına gelebilmek için Cuma gününü seçtik” diye konuştu.

''TÜRK PARASININ DEĞERİ DÜŞÜK''

''TÜRK PARASININ DEĞERİ DÜŞÜK''
Edirne Ulus pazarına alışveriş yapmak için Bulgaristan’dan gelen Selver Davut, “Nadiren de olsa geliyoruz. Türk parasının değeri daha düşük olduğu için bize daha uyguna geliyor. Tencere, halı, ayakkabı, çanta aldım birkaç eşya daha aldım ve aşağı yukarı bin TL tuttu” ifadelerine yer verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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