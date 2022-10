Bu kış hastalıklardan uzak durun: Gripten korunmak için yapmanız gerekenler basit! Gripten kurtulmanın yolu da buradan geçiyor

C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLERİ TÜKETİN

C vitamini formunda değil, besinlerden alınmalıdır. Zira C vitamini besinlerden alındığında bu gıdalardaki fotokimyasal maddelerden de yararlanılır. C vitamini; yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, kivi, portakal, limon, mandalina, domates, greyfurt, nar, kuşburnu gibi besinlerde bol miktarda bulunmaktadır.