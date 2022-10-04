Bu kış hastalıklardan uzak durun: Gripten korunmak için yapmanız gerekenler çok basit! Gripten kurtulmanın yolu da buradan geçiyor

Son zamanlarda gribe yakalanan kişi sayısında artış görülüyor. Öksürük, halsizlik, yüksek ateş şikayetleriyle özellikle soğuk havalarda ve mevsim geçişlerinde görülen grip, influenza A ve B virüslerinin yol açtığı bir enfeksiyondur. Yaşam kalitesinin düşmesine neden olan bu virüsten kurtulmak için çeşitli yöntemler aranmaktadır. Virüsten kurtulmanın en doğru yolu sağlıklı beslenmedir. Ancak bazı şaşırtan yöntemler de grip için etkili sonuçlar vermektedir. Bu yöntemlere rağmen geçmeyen gribiniz varsa mutlaka doktora gitmeniz gerekmektedir. GRİP BELİRTİLERİ Ateş yükselmesi

Tıkalı burun veya burun akıntısı

Soğuk terleme, titreme

Bazı kişilerde şiddetli olabilen ağrılar

Yorgunluk hissi

Baş ağrısı GRİPTEN KORUNMAK İÇİN YAPILACAKLAR Grip temas yoluyla bulaşabildiğinden, hasta kişiyle temas edilmemelidir.

Hastanın kullandığı eşyalardan (havlu, bardak vb…) uzak durulmalıdır.

Gün içinde eller bol su-sabun ile sık sık yıkanmalıdır.

Eller bir süre yıkanmadıysa; yüze, göze, ağza temasta bulunulmamalıdır.

Mutfak tezgahı, lavabo gibi yüzeyler virüs barındırabileceğinden sık sık temizlenmelidir.

Grip olanların maske takması grip enfeksiyonunun diğer insanlara bulaşmasını önleyebilir. Diğer yandan hasta olmayan kişiler de hasta olanların yanına giderken maske kullanmalıdır.

Bulunulan kapalı ortam (iş yeri-okul vb.) sık sık havalandırılmalıdır.

Havaya göre giyinmeli, dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir.

Gripten korunmanın en önemli yollarından biri de grip aşısı olmaktır.

GRİPTEN KURTULMAK İÇİN YAPILACAKLAR

AYAKLARINIZI LİMONLA OVUN Topuk ve ayakların emilimi yüksek olduğu için ayak ve topuklarımıza sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır. Limonu topuk ve ayak üzerine masaj yaparak 10 dakika uygularsanız grip enfeksiyonunu hızlıca atmış olursunuz.

C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLERİ TÜKETİN C vitamini formunda değil, besinlerden alınmalıdır. Zira C vitamini besinlerden alındığında bu gıdalardaki fotokimyasal maddelerden de yararlanılır. C vitamini; yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, kivi, portakal, limon, mandalina, domates, greyfurt, nar, kuşburnu gibi besinlerde bol miktarda bulunmaktadır.

BOL SU İÇİN Gribe yakalanan kişilerin bu virüs için bol su içmesi gerekmektedir. Gün içerisinde içeceğiniz 3 litreye yakın su çok daha hızlı iyileşmenizi sağlayacaktır.

LİMON SUYU, TUZ VE KARABİBER KARIŞIMI YAPIN 1 çorba kaşığı Limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın ve içiniz. Bu karışım içimizdeki tüm gribal enfeksiyonları etkisiz hale getirecektir.