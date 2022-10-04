HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu kış hastalıklardan uzak durun: Gripten korunmak için yapmanız gerekenler çok basit! Gripten kurtulmanın yolu da buradan geçiyor

Bu kış hastalıklardan uzak durun: Gripten korunmak için yapmanız gerekenler çok basit! Gripten kurtulmanın yolu da buradan geçiyor

04.10.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonu bittikten sonra grip vakalarında artışlar görülmeye başlıyor. Özellikle okulların açılması ve havaların soğuması nedeniyle kapalı alanların yetersiz havalandırılması gribe yakalanan kişi sayısını artırıyor. İnsanlar gripten nasıl korunum? Gripten kurtulmak için ne yapmam gerekir? gibi soruları merak ediyor. İşte gripten kurtulmak için yapılan en etkili yöntemler...

Son zamanlarda gribe yakalanan kişi sayısında artış görülüyor. Öksürük, halsizlik, yüksek ateş şikayetleriyle özellikle soğuk havalarda ve mevsim geçişlerinde görülen grip, influenza A ve B virüslerinin yol açtığı bir enfeksiyondur. Yaşam kalitesinin düşmesine neden olan bu virüsten kurtulmak için çeşitli yöntemler aranmaktadır. Virüsten kurtulmanın en doğru yolu sağlıklı beslenmedir. Ancak bazı şaşırtan yöntemler de grip için etkili sonuçlar vermektedir. Bu yöntemlere rağmen geçmeyen gribiniz varsa mutlaka doktora gitmeniz gerekmektedir.

GRİP BELİRTİLERİ

Ekran görüntüsü 2022-10-03 074154

  • Ateş yükselmesi
  • Tıkalı burun veya burun akıntısı
  • Soğuk terleme, titreme
  • Bazı kişilerde şiddetli olabilen ağrılar
  • Yorgunluk hissi
  • Baş ağrısı

GRİPTEN KORUNMAK İÇİN YAPILACAKLAR

Ekran görüntüsü 2022-10-03 074142

  • Grip temas yoluyla bulaşabildiğinden, hasta kişiyle temas edilmemelidir.
  • Hastanın kullandığı eşyalardan (havlu, bardak vb…) uzak durulmalıdır.
  • Gün içinde eller bol su-sabun ile sık sık yıkanmalıdır.
  • Eller bir süre yıkanmadıysa; yüze, göze, ağza temasta bulunulmamalıdır.
  • Mutfak tezgahı, lavabo gibi yüzeyler virüs barındırabileceğinden sık sık temizlenmelidir.
  • Grip olanların maske takması grip enfeksiyonunun diğer insanlara bulaşmasını önleyebilir. Diğer yandan hasta olmayan kişiler de hasta olanların yanına giderken maske kullanmalıdır.
  • Bulunulan kapalı ortam (iş yeri-okul vb.) sık sık havalandırılmalıdır.
  • Havaya göre giyinmeli, dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir.
  • Gripten korunmanın en önemli yollarından biri de grip aşısı olmaktır.

GRİPTEN KURTULMAK İÇİN YAPILACAKLAR

AYAKLARINIZI LİMONLA OVUN

AYAKLARINIZI LİMONLA OVUN
Topuk ve ayakların emilimi yüksek olduğu için ayak ve topuklarımıza sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır. Limonu topuk ve ayak üzerine masaj yaparak 10 dakika uygularsanız grip enfeksiyonunu hızlıca atmış olursunuz.

C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLERİ TÜKETİN

C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLERİ TÜKETİN
C vitamini formunda değil, besinlerden alınmalıdır. Zira C vitamini besinlerden alındığında bu gıdalardaki fotokimyasal maddelerden de yararlanılır. C vitamini; yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, kivi, portakal, limon, mandalina, domates, greyfurt, nar, kuşburnu gibi besinlerde bol miktarda bulunmaktadır.

BOL SU İÇİN

BOL SU İÇİN
Gribe yakalanan kişilerin bu virüs için bol su içmesi gerekmektedir. Gün içerisinde içeceğiniz 3 litreye yakın su çok daha hızlı iyileşmenizi sağlayacaktır.

LİMON SUYU, TUZ VE KARABİBER KARIŞIMI YAPIN

LİMON SUYU, TUZ VE KARABİBER KARIŞIMI YAPIN
1 çorba kaşığı Limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın ve içiniz. Bu karışım içimizdeki tüm gribal enfeksiyonları etkisiz hale getirecektir.

MANTAR YİYİN

MANTAR YİYİN
Mantarların griple savaşmanın ve hatta önlemenin yanı sıra çok daha fazla faydası bulunuyor. Kalorileri ve sodyumları düşük olan mantarlar, ayrıca çok fazla kolesterol içermiyor. Birçok çeşitle lezzetlendirebileceğiniz mantarın çorbasını, yemeğini, fırınlanmış halini, salatasını, böreğini ve çok çeşitli hallerini tüketerek gribe karşı güçlenebilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
c vitamini karabiber limon mantar tuz Sebze gargara grip belirtileri grip nasıl geçer grip ne iyi gelir geçmeyen grip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AHBAP'a böyle tuzak kurdular! Haluk Levent o mesajları ve istedikleri parayı paylaştı: Bunlar çete

AHBAP'a böyle tuzak kurdular! Haluk Levent o mesajları ve istedikleri parayı paylaştı: Bunlar çete

Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' paylaşımı gündem oldu! "Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu... Masasındaki kitap ise sosyal medyaya damga vurdu

Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' paylaşımı gündem oldu! "Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu... Masasındaki kitap ise sosyal medyaya damga vurdu

'Futbolu bırakacak!' Mauro Icardi için bomba iddia...

'Futbolu bırakacak!' Mauro Icardi için bomba iddia...

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

Bir aydır suyu akmayan köylüler perişan oldu! Muhtar telefonları açmıyor... "Anneme 'çeşmede yıkanın' dedi"

Bir aydır suyu akmayan köylüler perişan oldu! Muhtar telefonları açmıyor... "Anneme 'çeşmede yıkanın' dedi"

Dünya izliyor! ABD duyuracak... Değeri 625 milyon dolar

Dünya izliyor! ABD duyuracak... Değeri 625 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.