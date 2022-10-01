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Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

01.10.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda yapılan araştırmalar kırmızı etle ilgili yapılan araştırmalar kırmızı etlerin aslında hiç masum olmadığını tam tersine sağlık için kötü olduğunu ortaya çıkardı. Fazla kırmızı et tüketimi başta kalp hastalığı olmak üzere belirli kanser türlerini tetiklediği biliniyor. Yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon hastalığı da aşırı kırmızı et tüketimi ile ilişkili. İşte asla kırmızı et tüketmemesi gerekenler...

Kırmızı et tüketiminin sağlık açısından kötü olduğu artık bilinen bir gerçek. Düzenli kırmızı et tüketimi, her ikisi de kalp hastalığına yol açabilen ve ayrıca belirli kanser türlerini geliştirme riskini artıran yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon geliştirme riskinin artmasıyla bağlantılıdır. Bazı araştırmalar, yüksek kırmızı et alımının diyabet geliştirme riskini artırdığını ve hatta kişinin ömrünü kısaltabileceğini bile buldu.

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Ancak, sorunları ortaya çıkarabilecek sadece kırmızı etin kendisi değildir. Uzmanlar, "çok pişmiş etlerin artan kanser riskiyle bağlantılı olan zararlı kanserojenler içermesine neden olabilir" diye ekliyor.

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Çok fazla kırmızı et de işlendiğinden, çok fazla tuz tüketme riski vardır. Sosis, sosisli sandviç, jambon, şarküteri gibi belirli kırmızı et türleri de tuz açısından çok yüksek olabilir ve bu da kişinin kan basıncını yükseltebilir. Ancak bazı insanlar için kırmızı etin daha ciddi bir etkisi olabilir.

İşte uzmanlara göre asla kırmızı et yememesi gerekenler...

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Anahtar Kelimeler:
kırmızı et
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