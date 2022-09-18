Bu şekilde yiyorsanız tehlike büyük! Kanser riskinizi artırıyor

Sağlıklı beslenme kanser başta olmak üzere birçok hastalık için oldukça önem taşıyor. Zararı alışkanlıklar ve kötü beslenme hastalıklara yakalanma riskini artırıyor. Ancak sadece yediklerimiz değil bu yemekleri ne zaman yediğimiz de sağlığımızı etkiliyor. Sağlıklı ve dengeli bir diyetin kanser riskinizi azaltabileceğini bulunmuştu, son yapılan araştırmada yiyecek tükettiğiniz zamanın da sağlığınızı etkileyebileceğini ortaya kondu.

ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN BUNLAR KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

YEMEĞİ 9'DAN SONRA YİYORSANIZ BÜYÜK RİSK ALTINDASINIZ Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü'nden araştırmacılar, düzenli olarak akşam 9'dan sonra yemek yiyen ve uyumadan önce en az iki saat beklemeyen kişilerin kansere yakalanma olasılığının , yapanlara göre yüzde 25 daha fazla olduğunu buldu. Yatma vakti yaklaştıkça, metabolizmanız yavaşlıyor olmalı - yemekten sonra meydana gelen hızlanmamalı.

PROSTAT VE MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR Gece geç saatlerde yemek yemek, vücudun uyku ve uyanıklık döngüsünü yöneten sirkadiyen ritim adı verilen iç saatini bozabilir. Araştırmacılar 621 prostat kanseri vakası ve 1.205 meme kanseri vakası gözlemledi - hiç gece vardiyasında çalışmamış 872 erkek ve 1.321 kadın katılımcıya baktı.

AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA UYUMAK İÇİN 2 SAAT BEKLEYİN Veri toplamak için katılımcılarla yemeklerin zamanlaması, uyku ve kronotip (normalde uyudukları saatler) hakkında görüştüler ve bir yemek sıklığı anketi doldurdular. Akşam yemeğinden sonra iki veya daha fazla saat uyuyan kişilerin , hem birlikte hem de her kanserde ayrı ayrı meme ve prostat kanseri riskinde yüzde 20 azalma olduğunu buldular. Ancak bu geç yemek yemeyle birleşince kanser riskleri toplamda yüzde 25 arttı.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR Araştırmanın baş yazarı Doktor Manolis Kogevinas şunları söyledi: "Çalışmamız, günlük yeme alışkanlıklarına bağlı kalmanın daha düşük kanser riski ile ilişkili olduğu sonucuna varıyor. "Bu bulgular, diyet ve kanser üzerine yapılan çalışmalarda zamanlamanın değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır." Yemek yeme zamanlamasının kanser riskini şekillendirmedeki rolünü anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.