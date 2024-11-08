Bu semptomu sakın görmezden gelmeyin! Yüksek kolesterolün sinyalini veriyor

Yüksek kolesterol genellikle herhangi bir uyarı işaretine eşlik etmediği için göz ardı edilir ancak asla hafife almamanız gereken belirli bir ağrı türüyle bağlantılı olabilir.
Kanınızdaki aşırı kolesterol seviyeleri, atardamarlarınızda tıkanıklıklara yol açarak kalp krizi riskini artırabilir. Bu nedenle kolesterol seviyeniz kontrol altına alınması gereken önemli bir sağlık sorunudur.
Son yapılan araştırma, yüksek kolesterol ile belirli fiziksel değişiklikler arasında bağlantılar ortaya çıkardı. British Journal of Sports Medicine'de incelenen çalışma, yüksek kolesterol seviyeleri ile tendon ağrısı arasında bir bağlantı buldu. Çalışma, tendon ağrısının ciddi yüksek kolesterol seviyelerine sahip kişilerde daha sık görüldüğünü belirtti.
Araştırmacılar daha fazlasını öğrenmek için birden fazla çalışmanın sonuçlarını bir araya getiren ve karşılaştıran bir meta-analiz gerçekleştirdi.
Tüm bu çalışmalar kolesterol seviyelerini ve tendon yapısını veya tendon ağrısını araştırdı. 2.612 katılımcıdan oluşan toplam 17 çalışma incelemeye dahil edilmeye uygundu. Araştırmacılar, tendon yapısı veya tendon ağrısı değişen kişilerin toplam kolesterolünün önemli ölçüde daha yüksek olduğunu keşfetti.
Araştırmacılar, "Bu incelemenin sonuçları, bir bireyin lipid profili ile tendon sağlığı arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor" sonucuna vardılar.