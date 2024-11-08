Bu semptomu sakın görmezden gelmeyin! Yüksek kolesterolün sinyalini veriyor

ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YÜKSEK KOLESTEROL

Tüm bu çalışmalar kolesterol seviyelerini ve tendon yapısını veya tendon ağrısını araştırdı. 2.612 katılımcıdan oluşan toplam 17 çalışma incelemeye dahil edilmeye uygundu. Araştırmacılar, tendon yapısı veya tendon ağrısı değişen kişilerin toplam kolesterolünün önemli ölçüde daha yüksek olduğunu keşfetti.