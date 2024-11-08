HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu semptomu sakın görmezden gelmeyin! Yüksek kolesterolün sinyalini veriyor

Bu semptomu sakın görmezden gelmeyin! Yüksek kolesterolün sinyalini veriyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.11.2024 11:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek kolesterol genellikle herhangi bir uyarı sinyali üretmez ancak araştırmalar, yüksek kolesterol ile vücuttaki çok spesifik bir ağrı türü arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

Yüksek kolesterol genellikle herhangi bir uyarı işaretine eşlik etmediği için göz ardı edilir ancak asla hafife almamanız gereken belirli bir ağrı türüyle bağlantılı olabilir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Kanınızdaki aşırı kolesterol seviyeleri, atardamarlarınızda tıkanıklıklara yol açarak kalp krizi riskini artırabilir. Bu nedenle kolesterol seviyeniz kontrol altına alınması gereken önemli bir sağlık sorunudur.

TENDON AĞRISI İLE BAĞLANTI BULUNDU

TENDON AĞRISI İLE BAĞLANTI BULUNDU

Son yapılan araştırma, yüksek kolesterol ile belirli fiziksel değişiklikler arasında bağlantılar ortaya çıkardı. British Journal of Sports Medicine'de incelenen çalışma, yüksek kolesterol seviyeleri ile tendon ağrısı arasında bir bağlantı buldu. Çalışma, tendon ağrısının ciddi yüksek kolesterol seviyelerine sahip kişilerde daha sık görüldüğünü belirtti.

Araştırmacılar daha fazlasını öğrenmek için birden fazla çalışmanın sonuçlarını bir araya getiren ve karşılaştıran bir meta-analiz gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YÜKSEK KOLESTEROL

ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YÜKSEK KOLESTEROL

Tüm bu çalışmalar kolesterol seviyelerini ve tendon yapısını veya tendon ağrısını araştırdı. 2.612 katılımcıdan oluşan toplam 17 çalışma incelemeye dahil edilmeye uygundu. Araştırmacılar, tendon yapısı veya tendon ağrısı değişen kişilerin toplam kolesterolünün önemli ölçüde daha yüksek olduğunu keşfetti.

Araştırmacılar, "Bu incelemenin sonuçları, bir bireyin lipid profili ile tendon sağlığı arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor" sonucuna vardılar.

Anahtar Kelimeler:
kolesterol hastalık sağlık
En Çok Okunan Haberler
Hollanda'da İsrailli taraftara saldırı! Çok sayıda yaralı var

Hollanda'da İsrailli taraftara saldırı! Çok sayıda yaralı var

Fuhuş operasyonunda kahreden ayrıntı!

Fuhuş operasyonunda kahreden ayrıntı!

İngilizler Galatasaray'a hayran kaldı! Öyle bir benzetme yaptılar ki...

İngilizler Galatasaray'a hayran kaldı! Öyle bir benzetme yaptılar ki...

Yıllar sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı

Yıllar sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı

Trump'ın Suriye planını açıkladı! Robert F. Kennedy Jr.'ın sözleri gündem oldu

Trump'ın Suriye planını açıkladı! Robert F. Kennedy Jr.'ın sözleri gündem oldu

Suruç Devlet Hastanesi'nde iğrenç olay! Doktor, hastayı taciz etti

Suruç Devlet Hastanesi'nde iğrenç olay! Doktor, hastayı taciz etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.