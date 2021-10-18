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Bu sene Black Friday yok mu? 2021 Black Friday indirimleri ne zaman, bu sene olmayacak mı?

18.10.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü markaların indirimler düzenlediği Black Friday, ülkemizde 'Efsane Cuma' adı altında gerçekleşmekte. Efsane Cuma indirimleri kapsamında çeşitli işletme ve markaların ürünlerini sunduğu Black Friday'ın bu yıl gerçekleşmeme ihtimali söz konusu. Peki bu sene Black Friday yok mu? 2021 Black Friday indirimleri ne zaman, bu sene olmayacak mı? İşte merak edilenler...

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma günü gerçekleşen ve alışveriş çılgınlığının yaşandığı Black Friday günleri merakla takip ediliyor. 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen gün, ülkemizde de Efsane Cuma adı altında gerçekleşiyor. Bu yıl çeşitli sebepler nedeniyle Black Friday'ın yapılamaması söz konusu. Peki bu sene Black Friday yok mu, Black Friday indirimleri ne zaman?

BU SENE BLACK FRİDAY YOK MU?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denmektedir. Söz konusu gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilmektedir. Black Friday 2021 senesinde ise 26 Kasım Cuma tarihine denk gelmekte.
Ancak her yıl Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü kutlanan Black Friday'ın bu yıl kutlanmaması söz konusu.

ÇİP KRİZİ ETKİLERİ SÜRÜYOR

ÇİP KRİZİ ETKİLERİ SÜRÜYOR
Canalys Baş Analisti Ben Stanton, çip krizinin etkilerinin artık gerçekten yaşandığını belirtti. Stanton, "Akıllı telefon endüstrisi, cihaz üretimini elinden gelen en iyi şekilde maksimize etmeye çalışıyor. Arz tarafında, yonga seti üreticileri, talep ve arz arasındaki boşluğu kapatmak amacıyla aşırı siparişi caydırmak için fiyatları artırıyor." şeklinde konuştu. Firmaların ise çok daha fazla siparişin verildiği Black Friday'de fiyatlarda indirim yapmayacağı öne sürülüyor.

GERÇEK İNDİRİMLER YAPILMAYABİLİR

GERÇEK İNDİRİMLER YAPILMAYABİLİR
Şu an bütün firmalar Black Friday ile gelecek olan taleplere yetişememekten korku duyuyor. Öyle ki normal sezondan bu dönemde 4 kat daha fazla satış yapılabilmekte. Daha önce iPhone 13 üretiminin çip krizi nedeniyle düşürüleceği açıklanmıştı. Bu dönemde ise belki de gerçek indirimlerin yapılmayacağı dahi konuşulmakta.
Akıllı telefon kanalı arzı zaten düşük ve daha fazla müşteri benzer satış döngüleri beklediğinden, yaklaşan talep artışını karşılamak bu defa imkansız gibi görünüyor. Müşterilere bu yıl daha az gerçek akıllı telefon indirimleri beklemeleri öneriliyor. Black Friday indirimlerinin olup olmayacağı ilerleyen günlerde süreç ile birlikte belli olacak.
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