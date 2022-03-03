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"Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim" Mahalle gece yarısı bir anda savaş alanına döndü! İşte nedeni...

03.03.2022 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da gece yarısı çıkan hortum nedeniyle Serik ilçesinde bir mahalle adeta savaş alanına döndü. Hortum evlere zarar verirken cami minaresiyle seraları da yıkıp geçti. Minarenin cami lojmanının üzerine devrildiği olayda ölen veya yaralanan olmadı ancak büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Hortum, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Çandır mahallesinde meydana geldi. Mahalle merkezinde bulunan Merkez camisinin minaresinin devrilmesi sonucu cami lojmanı zarar gördü. O anda evde bulunan cami görevlisi ve eşi şans eseri yara almadan kurtulurken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Diğer bölgelerde bulunan evler de hortumdan zarar gördü. Yol kenarında bulunan elektrik direklerindeki tellerin kopması ile mahalle kısa süreliğine elektriksiz kaldı.

ADETA SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Geçtiği yeri adeta savaş alanına çeviren hortum sonrası seralar da zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri jandarma, Serik Belediyesine bağlı zabıta ve park bahçe ekipleri sevk edildi. Ekipler yola devrilen ağacı keserek tekrar yolu trafiğe açtı.

"BEN BU YAŞIMA KADAR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Can kaybının yaşanmadığı olay anını yaşayan ve hayatı boyunca böyle bir olayla karşılaşmadığını belirten mahalle sakinlerinden Osman Çanakçı "Çok büyük bir hortum geldi, doluyla, fırtınayla karışık. Ağaçları kökledi, telleri kopardı. Merkez camisinin minaresini yıktı. Parkta bulunan bir ağacı devirdi ve yol kapandı. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim" diye konuştu. (İHA)

İŞTE HORTUMUN VURDUĞU MAHALLEDEN KARELER

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik
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