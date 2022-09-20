Bu yiyecekleri aç karnına sofranızdan uzak tutun! Yaşanılan tüm problemlerin nedeni

Organlarımız akşam çalışarak mideyi boşalttığı için sabahları açlık hissiyle uyanıyoruz. Birçok insan sabah oldukça aç ve sinirli oluyor. Bu durumu geçirmek adına kahvaltıda çeşitli yiyecekler yeniyor. Yenilen yiyeceklerin sağlıklı olduğu düşünülse de çoğu yiyecek gün boyu rahatsız hissetmemize yol açıyor. Yaşanılan mide yanmaları, gastrit, şişkinlikler, kabızlık, ishal, kan şekerinin aniden yükselmesi gibi sorunların çoğu kahvaltıda yediğimiz yiyeceklerden kaynaklanıyor.

AÇ KARNINA AĞZINIZA BİLE SÜRMEYİN

PORTAKAL SUYU Kahvaltıyla birlikte tüketildiğinde bir sorun teşkil etmese de, aç karna tek başına içilmesi önerilmiyor. Fazla asitli bir meyve olan portakal suyu, boş mideye gittiğinde reflü ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarını tetikliyor.

MEYVELİ YOĞURT Hazır paketlerde satılan meyveli yoğurtlar, aç karna tüketilmemesi gereken besinler arasında. İçerisinde kullanılan tatlandırıcı ve şekerler aniden kan şekerinin yükselmesine neden olabilir. Bu durum hem kısa sürede tekrar acıkmanıza, hem de mide ekşimelerine yol açar bizden söylemesi.

MUZ VE MUZLU SÜT Sabahları meyveli süt içmek, yararlı gibi gözükebilir. Ancak potasyum deposu olarak bilinen muz, aç karna tüketildiğinde kan şekerini hızlıca yükseltir. Yükselen kan şekeri de vücutta farklı belirtilere yol açar. Bu yüzden muz ve muzlu sütü tok karna tüketmenizi öneriyoruz.

DOMATES Listede en çok şaşıracağınız besinlerden biri de domates. Kahvaltı sofralarını süsleyen bu besinin asit oranı da bir hayli yüksek. Özellikle mide rahatsızlığı olanların ve hassas bünyelerin aç karna çiğ domates tüketmemesi gerekiyor. Çiğ domatesi farklı yemeklerde kullanabilir veya yanında ekmek, yumurta gibi eşlikçilerle daha sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz.