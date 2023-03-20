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  4. KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 20 Mart 2023 Kabine toplantısı gündem maddeleri neler? Yeni kararlar bekleniyor!

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 20 Mart 2023 Kabine toplantısı gündem maddeleri neler? Yeni kararlar bekleniyor!

20.03.2023 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. En son 6 Mart tarihinde gerçekleştirilen kritik toplantıda deprem bölgesindeki son durum, konteyner kentlerdeki çalışmalar, kalıcı konutların inşa süreci, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri gibi konular ele alınmıştı. Peki, Kabine Toplantısı zaman, saat kaçta? 20 Mart 2023 Kabine toplantısı gündem maddeleri neler?

Kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kabine Toplantısı bugün (20 Mart 2023 Pazartesi günü) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nda deprem bölgesindeki çalışmalar, Selin yaşandığı deprem bölgesinde son durum TOKİ çekilişleri, ekonomi ve dış politika gibi konuların ele alınması bekleniyor. İşte 20 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı'nın bakanların katılımıyla **bugün** (20 Mart 2023 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı saatine ilişkin net bir detay bulunmuyor.

Fakat 15:30 - 16:00 sıralarında Kabine toplantısının başlaması bekleniyor.

20 MART 2023 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ!

20 MART 2023 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ!

Kabine Toplantısı'nda deprem bölgesindeki çalışmalar ile depremzedeler için 1 yılda tamamlanmak üzere temeli atılan konutların ele alınması bekleniyor.

Selin yaşandığı deprem bölgelerinde bulunan bakanların son duruma dair bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarması, kapsamlı bir rapor sunması bekleniyor.

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