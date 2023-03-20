KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 20 Mart 2023 Kabine toplantısı gündem maddeleri neler? Yeni kararlar bekleniyor!

Kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kabine Toplantısı bugün (20 Mart 2023 Pazartesi günü) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nda deprem bölgesindeki çalışmalar, Selin yaşandığı deprem bölgesinde son durum TOKİ çekilişleri, ekonomi ve dış politika gibi konuların ele alınması bekleniyor. İşte 20 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısı ile ilgili detaylar...