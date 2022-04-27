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BUGÜN KANDİL Mİ, ne kandili? Kadir gecesi ne zaman? Diyanet açıkladı: 2022 Kandil günleri!

27.04.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün kandil mi? sorusunun yanıtı, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi sebebiyle merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi sebebiyle Bugün kandil mi, ne kandili? Kadir gecesi ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama...

Bugün kandil mi? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini gün ve ayların yer aldığı dini takvime göre yılın ilk kandili şubat ayında idrak edildi. Peki bugün kandil mi, Kadir gecesi ne zaman? İşte tüm bu soruların yanıtları...

BUGÜN KANDİL Mİ?

Kadir Gecesi bu yıl, 27 Nisan Çarşamba gecesine denk geliyor. İslam alemi, bugün birçok camide ve evlerde ibadetlerine yön verecek.
Öte yandan Halk arasında dolaşan yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba, yani bugün idrak edilecek. Kadir Gecesi'nde ibadetler edilecek, tesbihler çekilecek ve dualar okunacak.

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur.
Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler
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Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi Ramazan
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