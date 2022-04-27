BUGÜN KANDİL Mİ, ne kandili? Kadir gecesi ne zaman? Diyanet açıkladı: 2022 Kandil günleri!

Bugün kandil mi? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini gün ve ayların yer aldığı dini takvime göre yılın ilk kandili şubat ayında idrak edildi. Peki bugün kandil mi, Kadir gecesi ne zaman? İşte tüm bu soruların yanıtları...

BUGÜN KANDİL Mİ?

Kadir Gecesi bu yıl, 27 Nisan Çarşamba gecesine denk geliyor. İslam alemi, bugün birçok camide ve evlerde ibadetlerine yön verecek.

Öte yandan Halk arasında dolaşan yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN? Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba, yani bugün idrak edilecek. Kadir Gecesi'nde ibadetler edilecek, tesbihler çekilecek ve dualar okunacak.

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR? Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur.