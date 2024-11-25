HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 32 ilde eğitime kar engeli! 25 Kasım 2024 Pazartesi kar tatili olan ve ilçeler...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 32 ilde eğitime kar engeli! 25 Kasım 2024 Pazartesi kar tatili olan ve ilçeler...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.11.2024 08:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda kar tatili haberleri de peş peşe geldi. Son dakika kar tatili haberlerine göre 21 ilin tamamında, 11 ilin de bazı ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Peki, 25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte kar tatili olan il ve ilçeler...

Kar yağışı, tipi, buzlanma ve fırtına nedeniyle Kayseri, Niğde, Nevşehir, Bolu, Gümüşhane, Bayburt, Yozgat, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya, Aksaray, Erzurum, Tunceli, Samsun, Sinop ve Düzce genelinde 25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil edildi. Öte yandan bazı ilçelerde normal eğitim ve taşımalı eğitime ara verildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

EĞİTİME ARA VEREN İLÇELER 25 KASIM 2024

EĞİTİME ARA VEREN İLÇELER 25 KASIM 2024

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

ADANA

ADANA

Adana'nın ilçelerinden Pozantı'da kar yağışı, Tufanbeyli'de ise kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

GİRESUN

GİRESUN

Giresun'un Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde, Giresun merkez ve Espiye ilçelerinde de köy okulları yarın kapalı olacak.

KARABÜK

KARABÜK

Karabük'ün Eflani ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

RİZE

RİZE

Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildi.

Anahtar Kelimeler:
kar tatili okullar tatil okullar tatil mi
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyayı ikiye böldü! "Karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var?"

Sosyal medyayı ikiye böldü! "Karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var?"

9 kilo veren şarkıcı Zara'dan iddialı seçim! Yorumlar gecikmedi

9 kilo veren şarkıcı Zara'dan iddialı seçim! Yorumlar gecikmedi

Mahsur kalan 787 vatandaş kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi! 5 çobandan biri hayatını kaybetti: Kent kabusu yaşıyor... 'Zorunlu olmadıkça çıkmayın'

Mahsur kalan 787 vatandaş kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi! 5 çobandan biri hayatını kaybetti: Kent kabusu yaşıyor... 'Zorunlu olmadıkça çıkmayın'

AFAD'dan 13 kente 'turuncu', 25 kente 'sarı' uyarı

AFAD'dan 13 kente 'turuncu', 25 kente 'sarı' uyarı

Kiraladıkları dairede cesetleri bulunmuştu! Cinayete kurban gittikleri anlaşıldı

Kiraladıkları dairede cesetleri bulunmuştu! Cinayete kurban gittikleri anlaşıldı

Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı Mahmut Arıkan oldu

Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı Mahmut Arıkan oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.