BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 32 ilde eğitime kar engeli! 25 Kasım 2024 Pazartesi kar tatili olan ve ilçeler...

Kar yağışı, tipi, buzlanma ve fırtına nedeniyle Kayseri, Niğde, Nevşehir, Bolu, Gümüşhane, Bayburt, Yozgat, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya, Aksaray, Erzurum, Tunceli, Samsun, Sinop ve Düzce genelinde 25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil edildi. Öte yandan bazı ilçelerde normal eğitim ve taşımalı eğitime ara verildi.
Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda yarın eğitim yapılmayacak.
Adana'nın ilçelerinden Pozantı'da kar yağışı, Tufanbeyli'de ise kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Giresun'un Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde, Giresun merkez ve Espiye ilçelerinde de köy okulları yarın kapalı olacak.
Karabük'ün Eflani ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildi.