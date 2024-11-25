BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 32 ilde eğitime kar engeli! 25 Kasım 2024 Pazartesi kar tatili olan ve ilçeler...

EĞİTİME ARA VEREN İLÇELER 25 KASIM 2024

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda yarın eğitim yapılmayacak.