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Bulut Duman kimdir, kaç yaşında? Cinsel istismar sebebiyle dava açılan Bulut Duman nereli?

10.08.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre şarkıcı Bulut Duman hakkında "Çocuğun cinsel istismarına azmettirme" suçundan 27 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istemiyle dava açıldı. Gelişme sonrası Bulut Duman'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki hapis istemiyle dava açılan Bulut Duman kimdir, kaç yaşında? Bulut Duman nereli? İşte merak edilenler...

31 yaşındaki şarkıcı Bulut Duman hakkında cinsel istismara azmettirme suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şaşırtan gelişme sonrası Bulut Duman'ın hayatı ve müzik kariyeri gibi detaylar merak ediliyor. Peki Bulut Duman kimdir, nereli?

BULUT DUMAN KİMDİR?

Gelişmeye göre evlat edindiği 2 yaşındaki çocuğuna başka bir erkek tarafından cinsel istismarda bulunulması için azmettirdiği iddia edilen şarkıcı Bulut Duman için "Çocuğun cinsel istismarına azmettirme" suçundan 27 yıldan az olmamak koşuluyla hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Gelişme sonrası Duman'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.
Şarkıcı Bulut Duman, 1990 senesinde Almanya Hamburg'da dünyaya gelmiştir. Duman, aslen Selanikli bir aileye mensuptur. Hakkında pek fazla bilginin bulunmadığı Bulut Duman, yaptırdığı estetiklerle ve farklı kişiliğiyle konuşulmaktaydı.
''İki Aşık İki Düşman'' isimli albümündeki "Vuslat" ve "Sol Yanım" ile şarkılar ile yalnızca internette yayınlanan video klipleri ile yaklaşık 3 milyon kişi tarafından takip edilmekte olan Bulut Duman, sosyal medya platformlarında da oldukça fazla bir takipçi sayısına sahip.
Duman, ''Rütbe'' isimli parçasıyla, 2016 senesinde Dijital Dünyanın Enleri ödüllerinde ''2016 Yılının En İyi Çıkış Yapan Şarkısı'' ödülünü kazanmıştı.
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