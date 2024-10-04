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  4. Bunun adı sevgi değil çocuk istismarı! Bebeği dudağından öpüp kaydetti, 'teyzesini yedi' diye paylaştı

Bunun adı sevgi değil çocuk istismarı! Bebeği dudağından öpüp kaydetti, 'teyzesini yedi' diye paylaştı

04.10.2024 12:44
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Sosyal medyada 'Yedi teyzesini yedi dünyam' diyerek paylaşılan bir video görüntüsü mide bulandırdı. Genç kadının bebeği dudaklarından uzun süre öptüğü görüntüleri izleyenler dehşete kapılırken, tepkiler çığ gibi büyüdü. Söz konusu görüntüleri yayımlayan hesaptan "Kendisi çocuk istismarcısı bir pedofili. Birçok videosunu izledim ve hepsinde durum aynı." iddiasında bulunuldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleyenleri ayağa kaldırdı. "Yedi teyzesini yedi dünyam" diyerek paylaşılan bir video görüntüsünde genç bir kadının, küçük bebeği dudaklarından uzun süre öptüğü anlar yer aldı.

BEBEĞİ DUDAĞINDAN ÖPÜP VİDEOYA ALDI

Söz konusu görüntüde; teyzesi olduğu belirtilen kadın, yeğeni olduğu iddia edilen bebeği kendi dudaklarından öpmesini istiyor ve ardından uzun süre bebeği dudağından öpüyor.

Görüntüdeki kadının çocuk istismarcısı olduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı, görüntüleri paylaşırken, buna benzer pek çok video daha olduğunu savundu.

"ÇOCUK İSTİSMARCISI BİR PEDOFİLİ"

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan kullanıcı, "Bu videodaki kadın I.M. Kendisi çocuk istismarcısı bir pedofili. Birçok videosunu izledim ve hepsinde durum aynı. Küçücük çocukları, kendi dudaklarından öpmesini istiyor ve onları videoya alarak yayınlıyor." iddiasında bulundu.

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GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLER ŞOKE OLDU

Yetkileri göreve çağıran kullanıcı "Bu kadına yetkili kişiler tarafından acilen müdahale edilmesi gerekiyor!" derken, görüntüleri izleyenler de şoke oldu.

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TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

Pek çok sosyal medya kullanıcısı da görüntülerdeki kadına tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

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sosyal medya pedofili bebek çocuk istismarı
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