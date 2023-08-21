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  4. Bunun için dünyanın her yerinden İstanbul'a geliyorlar! Günde yaklaşık 2 bin... "Sosyal medya üzerinden gördük"

Bunun için dünyanın her yerinden İstanbul'a geliyorlar! Günde yaklaşık 2 bin... "Sosyal medya üzerinden gördük"

21.08.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayasofya Camii ve Sultan Ahmet Camii’nin ortasında martıları çatalla beslemek için dünyanın birçok ülkesinden turist İstanbul’a geliyor. Turistler martıları besleyerek fotoğraf çekinmek için tatil rotalarını İstanbul'a çevirirken, sosyal medyada tüm dünyada ünlenen bu İstanbul manzarasında her gün yaklaşık 2 bin turist aynı pozu veriyor. Rusya'dan gelen bir çift ise burayı sosyal medya üzerinden görüp geldiklerini belirtti.

İstanbul'un simgelerinden Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'nin manzarası eşliğinde artık yemeklerden martıları besleyen turistler, fotoğraf çekmek için binlerce kilometre yol katediyor.

FOTOĞRAF ÇEKİNMEK İÇİN TATİL ROTALARINI İSTANBUL'A ÇEVİRDİLER!

Dünyanın birçok ülkesinden binlerce kilometre yol katederek İstanbul'a gelen yabancı turistler, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii manzarasında martıları besliyor.

Turistler martıları besleyerek fotoğraf çekinmek için tatil rotalarını İstanbul'a çevirdi.

Turistlerin uğrak tarihi mekanlarından olan Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde İstanbul manzarasında yer alan bir işletme günde yaklaşık 2 bin turisti ağırlıyor.

Buraya gelen turistler yemek artıklarını restoranın terasında martılara veriyor.

Turistlerin martıları besleyerek fotoğraf çektirmek için binlerce kilometre yol katettiği dikkat çekerken, restorana bir şey yiyip içmeden de misafirler ücretsiz bir şekilde gelebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul martı manzara

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