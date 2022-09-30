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  4. Burak Yılmaz'dan kavga itirafı! Verdiği röportajda en çıplaklığıyla olayı anlattı...

Burak Yılmaz'dan kavga itirafı! Verdiği röportajda en çıplaklığıyla olayı anlattı...

30.09.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Fransa ekibi Lille'den ayrılarak Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın yolunu tutan Burak Yılmaz'dan itiraflar geldi. Hollanda yaşamıyla ilgili açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, Hollanda'daki yaşamından detaylar paylaştı. Çok mutlu olduğunu defalarca dile getiren Burak Yılmaz, Hollanda'yı Brezilya'ya benzetti. Otobüste yaşanan kavgayla ilgili de konuşan Burak, olayın doğru olduğunu ifade edip tüm gerçekleri açıkladı.

Tecrübeli golcü Burak Yılmaz, ESPN Hollanda'ya verdiği özel röportajla yine manşetleri süsledi. Lille'den Sittard'a transferinden tutup, takım otobüsünde yaşanan kavgaya dair önemli açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, samimi cevaplar verdi.

BURAK YILMAZ'DAN İTİRAFLAR

"BURAYA ALIŞTIM"

"BURAYA ALIŞTIM"
"Her şey yolunda gidiyor ve buraya alıştım. Buradaki insanlar çok sıcak. Mümkün olduğunca bana yardım etmeye çalışıyorlar. Henüz bir ev bulamadık. Geldiğimden beri ailemle birlikte bir otelde kalıyorum. Artık çocuklarımız da burada okula gidiyor. Birkaç küçük problem dışında her şey yolunda gidiyor. Aile olarak mutluyuz."

"TAKIMLAR FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞIYOR"

"TAKIMLAR FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞIYOR"
"Hollanda Ligi'nde güçlü bir rekabet var. Burada herkes futbol oynamaya çalışıyor, bu çok değerli bir şey. Sadece savunma yapan veya bir puan kazanmak için oynamak gibi olumsuz görüşe sahip bir takım yok. Takımlar futbol oynamaya çalışıyor, bu çok güzel bir şey."

"HOLLANDA TIPKI BREZİLYA GİBİ"

"HOLLANDA TIPKI BREZİLYA GİBİ"
"Hollanda'yı çok şey öğrenmek için seçtim. Benim için Hollanda tıpkı Brezilya gibi bir futbol ülkesi. Antrenör olma hevesim var ve bu bakış açısıyla Hollanda'ya geldim, öğrenmek için buradayım. Hollanda ekolünden bir şeyler öğrenmek için buradayım. İyi ya da kötü herkes burada futbol oynamaya çalışıyor. Bu yüzden buraya gelmekle çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum."

"5 MAÇ OYNADIM, 4 GOL ATTIM"

"5 MAÇ OYNADIM, 4 GOL ATTIM"
"Sonuçlar açısından kötü gitti. İki tanesinde oynayamadığım 7 maç oynadık. Ben kendim 5 maç oynadım, 4 gol attım. Ama gol atmak mı daha önemli yoksa kazanmak mı diye sorarsanız, elbette kazanmaktır. Mesela son maçta çok fırsat kaçırdım ama takım arkadaşım gol attı ve 3 puan aldık. Her maçın böyle geçmesini istiyorum."

"ONUNLA KÖTÜ BİR DENEYİMİM OLMADI"

"ONUNLA KÖTÜ BİR DENEYİMİM OLMADI"
"Görevine son verilen Sjors Ultee ile aramızda bir sorun olduğunu hiç düşünmemiştim. Tabii ki onun veya etrafındakilerin bu konuda ne söylediğini bilmiyorum ama onunla kötü bir deneyimim olmadı."
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Anahtar Kelimeler:
Fortuna Sittard Burak Yılmaz gol 10 sezon
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