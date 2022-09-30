Burak Yılmaz'dan kavga itirafı! Verdiği röportajda en çıplaklığıyla olayı anlattı...

Tecrübeli golcü Burak Yılmaz, ESPN Hollanda'ya verdiği özel röportajla yine manşetleri süsledi. Lille'den Sittard'a transferinden tutup, takım otobüsünde yaşanan kavgaya dair önemli açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, samimi cevaplar verdi.

BURAK YILMAZ'DAN İTİRAFLAR

"BURAYA ALIŞTIM" "Her şey yolunda gidiyor ve buraya alıştım. Buradaki insanlar çok sıcak. Mümkün olduğunca bana yardım etmeye çalışıyorlar. Henüz bir ev bulamadık. Geldiğimden beri ailemle birlikte bir otelde kalıyorum. Artık çocuklarımız da burada okula gidiyor. Birkaç küçük problem dışında her şey yolunda gidiyor. Aile olarak mutluyuz."

"TAKIMLAR FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞIYOR" "Hollanda Ligi'nde güçlü bir rekabet var. Burada herkes futbol oynamaya çalışıyor, bu çok değerli bir şey. Sadece savunma yapan veya bir puan kazanmak için oynamak gibi olumsuz görüşe sahip bir takım yok. Takımlar futbol oynamaya çalışıyor, bu çok güzel bir şey."

"HOLLANDA TIPKI BREZİLYA GİBİ" "Hollanda'yı çok şey öğrenmek için seçtim. Benim için Hollanda tıpkı Brezilya gibi bir futbol ülkesi. Antrenör olma hevesim var ve bu bakış açısıyla Hollanda'ya geldim, öğrenmek için buradayım. Hollanda ekolünden bir şeyler öğrenmek için buradayım. İyi ya da kötü herkes burada futbol oynamaya çalışıyor. Bu yüzden buraya gelmekle çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum."

"5 MAÇ OYNADIM, 4 GOL ATTIM" "Sonuçlar açısından kötü gitti. İki tanesinde oynayamadığım 7 maç oynadık. Ben kendim 5 maç oynadım, 4 gol attım. Ama gol atmak mı daha önemli yoksa kazanmak mı diye sorarsanız, elbette kazanmaktır. Mesela son maçta çok fırsat kaçırdım ama takım arkadaşım gol attı ve 3 puan aldık. Her maçın böyle geçmesini istiyorum."