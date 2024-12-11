Burcu Özberk'in doğum günü pozları olay oldu! Mini eteği ve kırmızı saten bluzuyla göz kamaştırdı! 'Nice yıllara seksi kadın...'

Güneşin Kızları, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz gibi birçok başarılı projede yer alan Burcu Özberk, kendine has güzelliğiyle hayran bırakan ünlü isimlerden biri.

Sosyal medyada sık sık göz kamaştıran tarzıyla karşımıza çıkan Özberk, 35. yaşını kutladı. Ünlü oyuncu "Bir yıl daha bitti. Biraz büyüdüm biraz çocuklaştım… Ama unuttuğum şeyler olmuş büyürken. Heyecanım, cesaretim, hayallerim… Şimdi her halimi kabul edip, unuttuklarıma yeniden sarılarak yola çıkma vakti. İyiki doğdum." sözleriyle doğum günü pozlarını paylaştı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ!