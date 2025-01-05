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  4. Burdur'da korkutan olay... Ekipler gördüklerine inanamadı! İnsan kemikleri bulunan alan bakın ne çıktı

Burdur'da korkutan olay... Ekipler gördüklerine inanamadı! İnsan kemikleri bulunan alan bakın ne çıktı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.01.2025 15:12
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Burdar'da ilginç olay! İl Özel İdare ekiplerinin kanalizasyon hattı çalışması sırasında bulduğu kalıntılar şaşkına çevirdi. Kazı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki öğretmenevinin bahçesinde İl Özel İdare ekipleri tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon hattı çalışmalarında, insan kemikleri bulundu.

EKİPLER FARK ETTİ

EKİPLER FARK ETTİ

Kazı sırasında kemikleri fark eden ekipler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ekipler, etrafını şeritle çevirdikleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

MEZARLIK ALANI ÇIKTI

MEZARLIK ALANI ÇIKTI

Burdur tarihi üzerine araştırma gerçekleştiren eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, bölgenin kentte yaşayan gayrimüslimlere ait mezarlık alanı olduğunu belirtti.

(DHA)

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Burdur mezarlık kemik ekip
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