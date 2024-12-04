Bursa'da ambulans sürücüsüne dehşet anları! Baba ve oğlu, sağlık çalışanının boğazını sıkıp darp etmişti... İkisi de serbest bırakıldı

'EL KOL HAREKETİ YAPIP, BİZE KÜFÜR ETTİ'

Baba S.Y. ile oğlu Melih Y.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Paramedik sürücünün boğazını sıktığı iddia edilen S.Y. ifadesinde, yol verdikleri Muhammed Ali Karasulu'nun, ambulansın camından el kol hareketi yapıp, kendilerine küfrettiği söyleyerek, "Yine kendisi yavaş bir şekilde ilerlemeye devam edip, 'Sağa çekin, kolluk çağıracağım' dedi. Biz de aracımızı sağ şeride doğru çektik. Daha sonra araçtan inip, ambulans şoförünün yanına gidip kendisine, 'Seni İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet edeceğim' dedim. Daha sonra oğlum Melih yanıma geldi. Ambulans şoförü kapıyı açıp, araçtan inmeye çalışırken olayın daha fazla büyümemesi için oğlum Melih, 'İnme yoluna devam et' dedi. Bu sırada Melih ile ambulans şoförü arasında bir arbede oldu. Ambulans şoförünün oğlumun sağ elini büktüğünü gördüm. Daha sonra kendisi aracın ön tarafına doğru geldi. Melih'i ittirerek küfretti ve oğlumun daha önce alçılı olan ayağına basması nedeniyle, oğlum olayın etkisiyle kendisine 2 defa yumruk attı" diye konuştu.