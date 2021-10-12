Bursa'da fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

Kestel Barakfaki mevkiinde tekstil ve deri yardımcı kimyasalları üretimi yapılan fabrikada öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen patlama sonrası yangın çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi de yaralandı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangının söndürürken, patlamanın sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Yaralılardan durumları ağır ve hafif olanlar mevcut. 15-20 civarında da gazdan hafif etkilenen işçi var, onlara müdahale bölgede yapılıyor. AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgedeki müdahalesi sürüyor." ifadesini kullandı.

Canbolat, kendisinin de bölgeye hareket ettiğini dile getirdi.