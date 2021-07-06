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  4. Bursa'da korku dolu anlar! Alevlerin içinden böyle çıktılar

Bursa'da korku dolu anlar! Alevlerin içinden böyle çıktılar

06.07.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir giyim mağazasının kundaklanması sonucu çıktığı öne sürülen yangın üst kattaki apartman katlarına sıçradı. Gece yarısı evde uykuda yangına yakalananlar can havliyle alev kapanından kendilerini dışarı attılar. O anlar evden dışarıya çıkan bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi.

Halitpaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerindeki Coştan Apartmanın alt katında bulunan giyim mağazasında çıkan yangında üst katlara kadar çıkan alevler büyük paniğe neden oldu.

YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR

Fehime Acar'a ait iş yerindeki yangın görgü tanıklarının ifadesine göre kundaklama sonucu çıktı. Acar'ın eski eşi tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında giyim mağazası tamamen yanarken, alevler binanın üst katlarına sıçramadan söndürüldü.
Ancak gece yarısı yangına uykuda yakalanan apartman dairesindeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Panikle dışarı çıkanlar o anları kayda aldılar.
Olayda yaralanma ve can kaybı olmazken dumandan etkilenenlere 112 acil servis müdahale etti.
Yangın başlamadan bir kişinin camı kırarak içeri girdiğini ve mağazayı ateşe verdikten sonra bir araca binerek uzaklaştığı iddia edilirken, bu kişinin mağaza sahibi Acar'ın eski kocası M.E olduğu üzerinde duruluyor.
Acar eski kocasının kendisini sürekli tehdit ettiğini "seni yakacağım" dediğini ifade etti.
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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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