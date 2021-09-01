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Bursa'da korkunç olay: Cinler yüzünden karımı öldürdüm

01.09.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Bursa'da yaşandı. Osmangazi'deki evlerinde karısını bıçaklayarak öldüren 40 yaşındaki Necati G., gazetecilerin "Neden yaptın" soruna "Cinler yüzünden" diyerek yanıt verdi.

Bursa'daki dehşete düşüren olay, dün saat 16.30 sıralarında Osmangazi'ye bağlı Bahar Mahallesinde bir evin ikinci katında meydana geldi.

"KARIMI ÖLDÜRDÜM" DİYE BAĞIRDI

İddiaya göre, tartıştığı 38 yaşındaki Ebru G.'yi bıçakla göğsünden yaralayan 40 yaşındaki Necati G, daha sonra alt sokağa doğru kaçarak, "Ben karımı öldürdüm" diyerek bağırmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Şüpheli Necati G. gözaltına alınırken, yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralı kadın yoğun bakıma kaldırılırken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Yaralı kadın yoğun bakıma kaldırılırken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Bursa
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