Bursa'da korkunç olay: Cinler yüzünden karımı öldürdüm

Bursa'daki dehşete düşüren olay, dün saat 16.30 sıralarında Osmangazi'ye bağlı Bahar Mahallesinde bir evin ikinci katında meydana geldi.

İddiaya göre, tartıştığı 38 yaşındaki Ebru G.'yi bıçakla göğsünden yaralayan 40 yaşındaki Necati G, daha sonra alt sokağa doğru kaçarak, "Ben karımı öldürdüm" diyerek bağırmaya başladı.