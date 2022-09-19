Bursa'da korkutan yangın! Tonlarca odun ve kömür vardı, hepsi yandı

Bursa'da kömür ve odun depolama tesisinde bulunan iki depoda yangın çıktı. Saat 6.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Arabayatağı Mahallesi’nde meydana gelen yangında, Ormanlar Caddesi’ndeki kömür ve odun depolama tesisinde bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.