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  4. Bursa'da korkutan yangın! Tonlarca odun ve kömür vardı, hepsi yandı

Bursa'da korkutan yangın! Tonlarca odun ve kömür vardı, hepsi yandı

19.09.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sabah saatlerinde gelen yangın haberi korkuttu. Tonlarca odun ve kömürün bulunduğu iki depoda sabah saatlerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ederken, yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın diğer depolara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'da kömür ve odun depolama tesisinde bulunan iki depoda yangın çıktı. Saat 6.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Arabayatağı Mahallesi’nde meydana gelen yangında, Ormanlar Caddesi’ndeki kömür ve odun depolama tesisinde bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

ALEVLER DİĞER DEPOYA DA SIÇRADI

Depoda bulunan odun ve kömürlerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan diğer depoya sıçrarken, bölgeden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLDİ

ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının diğer depolara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın diğer depolara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Can kaybının yaşanmadığı olayda tonlarca odun ve kömür yandı.
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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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