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  4. Bursa’da şiddetli yağmur! Birçok ev ve iş yerini su bastı

Bursa’da şiddetli yağmur! Birçok ev ve iş yerini su bastı

07.08.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da sabaha karşı şiddetini artıran sağanak yağış sonrası Değirmenönü mahallesi olmak üzere birçok noktada evleri ve iş yerlerini su bastı.

Sel baskını sabah saat 05.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 04.00’te başlayan yağmur şiddetini artırarak su baskınlarına sebep oldu. Şiddetli sağanak yağış sele dönüşünce önüne aldığını götürdü. Su baskınlarının yaşandığı mahallede, vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerindeki ve iş yerlerindeki suları kovalarla tahliye etti. Mahsur kalan vatandaşlar ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Selde mahallede bulunan yaklaşık 20 evde maddi hasar oluşurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

"HER YAĞMURDA BU SORUNLARLA KARŞILAŞIYORUZ"

Evini su basan Erdal Boran, "Buraya bir yol yapılması gerekiyor. Biz her yağmurda hep bu sorunlarla karşılaşıyoruz, mağdur oluyoruz. Biz bu sokakta 4 komşu sürekli bu mağduriyeti yaşıyoruz. Bu saatte suyu temizlemeye çalışıyoruz. Mağduriyetimiz giderilsin artık tek isteğimiz budur. Su neredeyse mutfak camından içeri girecekti. Evdeki bütün odalar sular içerisinde" dedi.

"SULAR DİREKT EVİMİZE DOLUYOR"

Komşusuna yardıma giden Celal Kaçeri ise "Mahallemizde giderler yok, sular direk evlerimize doluyor. Yetkililerden bu sorunların artık giderilmesini istiyoruz. Buradaki vatandaş mağdur. Evin içerisinde suyun boyutu şuanda burada 20 cm ulaştı" dedi.

"GELİP BURADA GÖRMELERİNİ İSTİYORUZ"

Evini su basan bir diğer vatandaş Cevdet Ardıç, "Biz bu durumu devlet yönetimlerinden, valimizin, belediye başkanımızın gelip bizzat burada görmelerini istiyoruz. Bundan sonra bir daha bu şekilde bu mağduriyetler yaşanmaması için ne yapabiliriz denilmesi lazım" dedi.

(İHA)

BURSA'DA SABAHA KARŞI YAĞAN YAĞMUR SU BASKININA NEDEN OLDU

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu sel yağmur Bursa
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