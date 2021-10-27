Bursa'da yerli imkânlarla üretildi! "Motoru dursa bile uçuyor"

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren Uçaksan firması, 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda "Very-Light Aircraft" (VLA) sınıfında 2 kişilik yerli eğitim uçağını projelendirerek üretimine başladı. Tasarımı firmaya ait olan çok hafif uçak sınıfındaki hava aracının, motor ve aviyonik sistemleri dışındaki parçalarının üretiminin tamamı Kayapa Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerde gerçekleştirildi.

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Montaj aşamasında olan uçağın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğündeki sertifikasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıl sonunda uçurulması hedefleniyor.

Uçaksan firmasının kurucu ortağı Emre Balcı, projeye havacılık alanında gördükleri fırsatları değerlendirmek için 2018'de başladıklarını söyledi.

VLA sınıfında bir eğitim uçağı projelendirdiklerini anlatan Balcı, "Uçak genel olarak eğitim merkezleri ve genel havacılıkta kullanılan bir tip. Bunun Türkiye'de Hürkuş'tan sonra ikinci sertifikalı uçak olmasını istiyoruz. Hürkuş askeri alanda kullanılırken biz tamamen sivil alanda devam etmeyi planlıyoruz.

Bu uçak sivil alanda yapılmış ilk sertifikalı uçak olacak. Amacımız bundan sonra Türk havacılığına aktif bir şekilde kendi uçaklarımızı kullandırmak." diye konuştu.