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  4. Bursa'da yerli imkânlarla üretildi! "Motoru dursa bile uçuyor"

Bursa'da yerli imkânlarla üretildi! "Motoru dursa bile uçuyor"

27.10.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da motor ve aviyonik sistemler haricinde yerli imkânlarla üretilen iki kişilik eğitim uçağının yıl sonunda semada olması planlanıyor. Söz konusu uçak verilen bilgilere göre, motor dursa bile 62 kilometre hıza kadar uçma yeteneğine sahip.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren Uçaksan firması, 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda "Very-Light Aircraft" (VLA) sınıfında 2 kişilik yerli eğitim uçağını projelendirerek üretimine başladı.

Tasarımı firmaya ait olan çok hafif uçak sınıfındaki hava aracının, motor ve aviyonik sistemleri dışındaki parçalarının üretiminin tamamı Kayapa Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerde gerçekleştirildi.

İŞTE BURSA'DA GELİŞTİRİLEN 2 KİŞİLİK YERLİ EĞİTİM UÇAĞI

Montaj aşamasında olan uçağın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğündeki sertifikasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıl sonunda uçurulması hedefleniyor.
Uçaksan firmasının kurucu ortağı Emre Balcı, projeye havacılık alanında gördükleri fırsatları değerlendirmek için 2018'de başladıklarını söyledi.
VLA sınıfında bir eğitim uçağı projelendirdiklerini anlatan Balcı, "Uçak genel olarak eğitim merkezleri ve genel havacılıkta kullanılan bir tip. Bunun Türkiye'de Hürkuş'tan sonra ikinci sertifikalı uçak olmasını istiyoruz. Hürkuş askeri alanda kullanılırken biz tamamen sivil alanda devam etmeyi planlıyoruz.
Bu uçak sivil alanda yapılmış ilk sertifikalı uçak olacak. Amacımız bundan sonra Türk havacılığına aktif bir şekilde kendi uçaklarımızı kullandırmak." diye konuştu.

"SINIFINA NAZARAN ÇOK ÜST DÜZEY BİR UÇAK OLMASI PLANLANDI"

"SINIFINA NAZARAN ÇOK ÜST DÜZEY BİR UÇAK OLMASI PLANLANDI"
Uçağın tüm tasarımının kendilerine ait olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:
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Bursa
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