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  4. Bursa'daki bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memuruna acı veda! Tabutu 2 bakan omuzladı

Bursa'daki bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memuruna acı veda! Tabutu 2 bakan omuzladı

20.04.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da cezaevi aracına yönelik bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit infaz koruma memuru Yiğit'in tabutunu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birlikte omuzladı.

BURSA ŞEHİDİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) için Bursa Adalet Sarayı bahçesinde tören düzenlendi.
Törene, şehit Cengiz Yiğit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, bakan yardımcıları, bazı milletvekilleri, adliye ve cezaevi personeli ile vatandaşlar katıldı.
Yiğit'in yakınları al bayrağa sarılı tabutu gördüklerinde gözyaşlarını tutamadılar.
Şehidin eşi ve çocukları son kez al bayrağa sarılı tabuta sarıldılar.
Bakan Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan 7 infaz koruma memuruna "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa Bekir Bozdağ Süleyman Soylu
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