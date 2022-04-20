Bursa'daki bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memuruna acı veda! Tabutu 2 bakan omuzladı

Şehit infaz koruma memuru Yiğit'in tabutunu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birlikte omuzladı.
BURSA ŞEHİDİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) için Bursa Adalet Sarayı bahçesinde tören düzenlendi.
Törene, şehit Cengiz Yiğit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, bakan yardımcıları, bazı milletvekilleri, adliye ve cezaevi personeli ile vatandaşlar katıldı.
Yiğit'in yakınları al bayrağa sarılı tabutu gördüklerinde gözyaşlarını tutamadılar.
Şehidin eşi ve çocukları son kez al bayrağa sarılı tabuta sarıldılar.
Bakan Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan 7 infaz koruma memuruna "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
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