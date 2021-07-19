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Bursa, Rize, Diyarbakır, Van bayram namazı kaçta okunuyor? 20 Temmuz Bursa, Rize, Diyarbakır, Van bayram namazı saatleri!

19.07.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle beraber birçok Müslüman tarafından bayram namazı saatleri de araştırılıyor. Bursa, Rize, Diyarbakır ve Van’da yaşayan Müslümanlar, bayram namazı saatlerini merak ediyor. Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz tarihinde idrak ediliyor ve 23 Temmuz tarihine kadar sürüyor. Bayram namazı ise Kurban Bayramı’nın ilk günü camilerde toplu halde kılınıyor. İşte Bursa, Rize, Diyarbakır ve Van bayram namazı saatleri!

19 Temmuz tarihinin Arefe olmasıyla beraber Kurban Bayramı da 20 Temmuz tarihi itibariyle idrak ediliyor. Bursa, Rize, Diyarbakır ve Van’da yaşayan kişiler ise bayram namazını kılmak için bayram namazı saatleri hakkında araştırma yapıyor. Bayram namazı saatleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte Bursa, Rize, Diyarbakır ve Van bayram namazı saatleri!

Bursa bayram namazı saati

2021 Kurban Bayramı namazı vakitlerine göre Bursa'da bayram namazı saat 06.25'te kılınacak.

Diyarbakır bayram namazı saati

Diyarbakır bayram namazı saati
2021 Kurban Bayramı namazı vakitlerine göre Diyarbakır'da bayram namazı saat 05.45'te kılınacak.

Rize bayram namazı saati

Rize bayram namazı saati
Rize'de bayram namazı 20 Temmuz Salı günü saat 05:37'de kılınacak.

Van bayram namazı saati

Van bayram namazı saati
2021 Kurban Bayramı namazı vakitlerine göre Van'da bayram namazı saat 05.31'de kılınacak.

Diğer iller;

Diğer iller;
ADANA 06:07, ADIYAMAN 05:53, AFYONKARAHİSAR 06:22, AĞRI 05:30, AKSARAY 06:09, AMASYA 05:57, ANTALYA 06:25, ARDAHAN 05:28, ARTVİN 05:32, AYDIN 06:35
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bayram namazı Bursa Diyarbakır Rize Van

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