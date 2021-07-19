Bursa, Rize, Diyarbakır, Van bayram namazı kaçta okunuyor? 20 Temmuz Bursa, Rize, Diyarbakır, Van bayram namazı saatleri!

19 Temmuz tarihinin Arefe olmasıyla beraber Kurban Bayramı da 20 Temmuz tarihi itibariyle idrak ediliyor. Bursa, Rize, Diyarbakır ve Van’da yaşayan kişiler ise bayram namazını kılmak için bayram namazı saatleri hakkında araştırma yapıyor. Bayram namazı saatleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte Bursa, Rize, Diyarbakır ve Van bayram namazı saatleri!
Bursa bayram namazı saati
2021 Kurban Bayramı namazı vakitlerine göre Bursa'da bayram namazı saat 06.25'te kılınacak.
Diyarbakır bayram namazı saati
2021 Kurban Bayramı namazı vakitlerine göre Diyarbakır'da bayram namazı saat 05.45'te kılınacak.
Rize bayram namazı saati
Rize'de bayram namazı 20 Temmuz Salı günü saat 05:37'de kılınacak.
Van bayram namazı saati
2021 Kurban Bayramı namazı vakitlerine göre Van'da bayram namazı saat 05.31'de kılınacak.
Diğer iller;
ADANA 06:07, ADIYAMAN 05:53, AFYONKARAHİSAR 06:22, AĞRI 05:30, AKSARAY 06:09, AMASYA 05:57, ANTALYA 06:25, ARDAHAN 05:28, ARTVİN 05:32, AYDIN 06:35