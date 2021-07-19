Bursa, Rize, Diyarbakır, Van bayram namazı kaçta okunuyor? 20 Temmuz Bursa, Rize, Diyarbakır, Van bayram namazı saatleri!

19 Temmuz tarihinin Arefe olmasıyla beraber Kurban Bayramı da 20 Temmuz tarihi itibariyle idrak ediliyor. Bursa, Rize, Diyarbakır ve Van’da yaşayan kişiler ise bayram namazını kılmak için bayram namazı saatleri hakkında araştırma yapıyor. Bayram namazı saatleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte Bursa, Rize, Diyarbakır ve Van bayram namazı saatleri!