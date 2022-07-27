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Bursa'da çok miktarda tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi

27.07.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çok miktarda tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir işletmeye düzenlenen baskında piyasaya kıyma ve tavuk yemi olarak sürülmesi planlanan çok miktarda tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar, İsmetiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinden kötü kokular gelmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine Osmangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi.

İşletmede gerçekleştirilen denetimde tüketilmesi insan sağlığı için zararlı olan çok miktarda tarihi geçmiş tavuk eti yakalandı.

İşletme sahiplerinin söz konusu tavukları kıyma ve tavuk yemi haline getirerek yeniden piyasaya sürmeyi amaçladığı öne sürüldü.

İş yerinden alınan söz konusu etler imha edildi. Ruhsatı olmadığı tespit edilen işletme mühürlenirken, işletme sahipleri hakkında da cezai işlem uygulandı.

Bursa'da çok miktarda tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi

Bursa'da çok miktarda tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi

Bursa'da çok miktarda tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi

Bursa'da çok miktarda tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi

Bursa'da çok miktarda tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi

Bursa'da çok miktarda tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi

Bursa'da çok miktarda tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi

Bursa'da çok miktarda tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi

Bursa'da çok miktarda tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi

Bursa'da çok miktarda tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi

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