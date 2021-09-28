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Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı 2021? İOKBS sonuçları nasıl sorgulanır?

28.09.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için nefesler tutuldu. İOKBS her sene Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenleniyor. Söz konusu sınava 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri katılım gösteriyor. İşte merak edilenler...

5 Eylül 2021'de gerçekleştirilen İOKBS'nin ardından 3 hafta geçti. MEB tarafından düzenlenen İOKBS ile maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin tespit edilmesi ve söz konusu öğrencilere destek verilmesi amaçlanıyor. İOKBS sonuçlarına internet üzerinden ulaşılacak. İşte merak edilenler...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı sınav takviminde İOKBS sonuçlarının 28 Eylül 2021 Salı günü açıklanacağı bilgisi yer alıyor.
Öğrenciler bursluluk sınavı sonuçlarına MEB'in, "http://www.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişim sağlayacak.
İOKBS sonuçları 28 Eylül'de açıklanacak. Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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sınav
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