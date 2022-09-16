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Bütün gün porno izleyen psikolog uyardı! 'Bunların kesinlikle yasaklanması gerek'

16.09.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternetin hayatımıza girmesi her türlü içeriğe kolayca erişim sağlamamıza yol açtı. İnternet üzerinde yayınlanan cinsel içerikler her gün binlerce tıklanma alıyor. Uzman psikolog bir gün boyunca porno izlediğini belirterek bu içerikleri izleyenleri uyardı.

Günümüzde pornografik içeriklere her yaştan insan kolayca ulaşabiliyor. Bu içerikler eski zamanlardan beri izlense de günümüzdeki şekli bambaşka bir forma kavuşmuş halde bulunuyor. Porno içeriklerinin denetlenmemesi bu içeriklerin içerisinde oldukça zarar veren görüntülerin bulunmasına neden oluyor. Uzmanlar pornonun gençlerin sağlığına ve ilişkilerine zarar verdiğini iddia ediyor. Bazıları pornonun artan erektil disfonksiyon, vajinismus ve depresyona yol açtığını savunuyor.

PORNO İZLEMEK GENÇLER İÇİN BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURUYOR

PORNO GENÇ KADINLARI KORKUTUYOR

PORNO GENÇ KADINLARI KORKUTUYOR
Daily Mail'e göre , NHS psikoseksüel uzmanı Dr Laura Jarvis şunları söyledi: “Yetişkinlere yönelik içeriğin giderek artan aşırı doğası, genç kadınları seksten korkutuyor." Birçok kadın cinselliğin bazı noktalarında acı verici olsa da veya zevk vermese de kendilerinden bekleneni yapmak zorunda kalabiliyor.

ÖNCEDEN ŞİDDET İÇERMİYORDU

ÖNCEDEN ŞİDDET İÇERMİYORDU
Bunun doğru olup olmadığını anlamak için bir kadın, üzerindeki etkilerini görmek için bütün gün porno izledi. Dame Jennifer (Jenni) Susan Murray DBE, büyürken 'eski moda' porno izlediğini, bir komplo olan ama şiddet içermeyen tipte olduğunu açıkladı. Bu yüzden bilgisayarında oturum açıp Pornhub'a tıkladığında dili tutulmuştu.

HER YAŞTAN İNSAN BU SAYFALARA GİREBİLİYOR

HER YAŞTAN İNSAN BU SAYFALARA GİREBİLİYOR
72 yaşındaki kadın şunları yazdı: "Bir fare tıklamasıyla sayfalar dolusu iğrenç görüntüler ortaya çıktı - hiçbir ücret, kimlik veya yaş istenmedi. "Bağlantılara tıkladığımda ortaya çıkan senaryolara gelince, seçim son derece iç karartıcı ve bir kadın için bir kova soğuk algınlığı kadar tahrik edici."

ŞİDDET İÇEREN GÖRÜNTÜLER ROMANTİZM BAŞLIĞI ALTINDA GÖSTERİLİYOR

ŞİDDET İÇEREN GÖRÜNTÜLER ROMANTİZM BAŞLIĞI ALTINDA GÖSTERİLİYOR
Etrafında toplanmış sekiz erkekle bir kadının acı verici ve acımasız bir şekilde pençelerini savurduğu bir videoya tıkladı. Bunu, kadının zevkine 'çok az' ilgi gösteren ve tamamen erkeğin mutlu sonuna odaklanan bir adamla ilgili olduğunu söylediği 'romantizm' başlıklı bir video izledi. Bu görüntülerin romantizm ile bağlantılanması genç kadınların ilişkilerden korkmalarına neden oluyor.

ÜCRETLİ OLMALI VE ÇOCUKLAR ERİŞEMEMELİ

ÜCRETLİ OLMALI VE ÇOCUKLAR ERİŞEMEMELİ
Ama izlediği en korkunç klibin, bir adamın kötü bir fermuarı açıp mankene benzeyen bir şeyi açmaya başladığı 'Flexi Dolls' olduğunu söyledi. Dame Murray, "bu acımasız pornonun yasaklanması gerektiğine" inanıyor. Pornoların izlemenin kesinlikle ücretsiz olmamasını ve çocukların bu tarz içeriklere erişememesi gerektiğini belirtiyor.
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