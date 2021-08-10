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  4. Büyük değişim! Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor!

Büyük değişim! Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor!

10.08.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seneler önce televizyon ekranlarında yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Barbie' karakterini canlandıran başarılı oyuncu İpek Erdem'in son halini görenler gözlerine inanamıyor. Uzun süredir ekranlardan uzakta bir yaşam süren güzel oyuncu saçlarını kısacık kestirip 3 numara vurdu. Saçlarıyla beraber tarzını da değiştiren ünlü oyuncunun son hali şaşırttı. İşte sevilen oyuncunun takipçilerini şaşırtan son hali...

'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Barbie' karakterini canlandıran İpek Erdem'in ekranlardan uzak şekilde yaşamına devam ediyor. Ancak bu süreçte ekranda yer almayan oyuncu tiyatro çalışmalarını son hızıyla sürdürüyor. Erdem son olarak Blu Tv'de yayınlanan Çıplak 2 dizisinde yer almıştı.

HAYAT BİLGİSİ'NİN BARBİE'Sİ SON HALİYLE ŞAŞIRTTI!

Başarılı oyuncu İpek Erdem, bir dönem yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde Barbie karakterini canlandırarak hayatımıza girmiş ve çokça tanınmıştı.
Ekranda pek çok dizide yer alan ve tiyatro çalışmalarına da devam eden Erdem, son günlerde yaşadığı büyük değişim ile konuşuluyor.

SAÇLARINI 3 NUMARA YAPTI!

SAÇLARINI 3 NUMARA YAPTI!
Daha önce saçlarını kazıtarak 3 numaraya vuran ve yalnızca saçıyla kalmayıp tarzını da değiştiren güzel oyuncu, ekranlardan uzakta kalmayı sürdürüyor. Erdem, bu süreçte ekran dışında çalışmalarına devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYOR

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYOR
Günlük hayatında da sık sık sosyal medyada fotoğraf paylaşımları yapan İpek Erdem'in son halini görenler gözlerine inanamadı.
İşte sevilen oyuncunun şaşırtan son halleri...
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