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Büyük hata yapıyorsunuz! Dondurucuya asla koymamanız gereken yiyecekler

25.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta kullandığımız ev aletleri hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Bu aletler arasında en sık kullanılanlar arasında buzdolapları ve derin dondurucular yer alıyor. Ancak derin dondurucuya her yiyeceğin konulmaması gerekiyor. Konulan bazı yiyecekler hem sağlığı tehdit ediyor hem de erkenden bozularak bütçenize zarar veriyor. İşte dondurucuya asla koymamanız gereken yiyecekler...

Buzluk en çok bahar ve kış dönemlerinde kullanılıyor. Yazın taze meyve ve sebzelerini diğer mevsimlerde de yiyebilmek adına derin dondurucuya konuluyor. Ancak her gıdanın buzdolabına konulacağını düşünenler bu konuda yanılıyor. Çünkü buzluk her gıdaya uygun şartlar vermiyor. Buzluğa konulan bazı yiyecekler bakteri yuvasına dönüşerek sizi zehirleyebiliyor, tadında değişimler meydana gelebiliyor ve erkenden bozulabiliyor.

DONDURUCUDA SAKLANMAMASI GEREKEN YİYECEKLER

YEŞİLLİKLER

YEŞİLLİKLER
Derin dondurucuda bekleyen maydanoz, marul gibi yeşillikler donunda yumuşayacak ve pörsüyecek; aynı zamanda tadını da kaybedecektir. Onları uzun süre taze olarak saklamanın yolu yıkayıp duruladıktan sonra kağıt havluya sararak ya da bir plastik poşet içinde buzdolabında tutmak. Ama illa ki buzlukta saklamak istiyorum diyorsanız onun da bir püf noktası var. Doğrayıp buz kalıplarına koyduğunuz yeşilliklerin üzerine zeytinyağı dökmek ve donduktan sonra açılıp kapanabilir poşetlere koyup buzlukta saklamak da bir seçenek olabilir.

PATATES

PATATES
Patates serin ve kuru yerleri sever. Dolayısıyla derin dondurucular hiç onlara göre bir yer değil. Zira bol su içeren patateslerin çiğ ve bütün halde derin dondurucuya koyduğunuzda buz kristalleri oluşacaktır. Çözmeye çalıştığınızda ise lapa gibi olduklarını fark edeceksiniz.

PEYNİR

PEYNİR
Eğer sert bir peyniri buzlukta saklamak isterseniz ufalanacak ve un gibi olacak; yumuşak bir peyniri derin dondurucuda bekletirseniz nem peynirin dokusunu kristelleştirecektir. Bu açıdan hassas bir yapıya sahip olan peynirleri risk almayıp buzdolabında saklamak en doğrusu.

YUMURTA

YUMURTA
Eğer yumurtaları kırmadan, yani kabuklarıyla birlikte derin dondurucuya koyarsanız içindeki sıvı sertleşip genleşecek ve kabuğu kıracaktır. Böylece hem derin dondurucunuz kolay kolay çıkmayacak bir yumurta kokusu ve kalıntılarıyla dolacak, hem de yumurtalarınız çöpe gitmiş olacak. Yapmayın. Ancak yumurtaları bir kaba kırıp üzerine biraz da tuz eklerseniz onları derin dondurucuda uzun süre bozulmadan saklayabilirsiniz. Bunu da not etmeden geçmeyelim.

SOSLAR

SOSLAR
Salata sosları ve çeşnileri, mesela mayonez gibi sosları buzdolabında saklamak daha mantıklı. Örneğin mayonez gibi sosları dondurduğunuz zaman içindeki malzemeler birbirinden ayrılacaktır. Mayonez içindeki yumurtalar, yağ ve sirke ayrılarak, üzerinde sıvı bir tabaka bırakacaktır.
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yumurta patates peynir salatalık süt baharat konserve yemek
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