Büyük hata yapıyorsunuz! Dondurucuya asla koymamanız gereken yiyecekler

Buzluk en çok bahar ve kış dönemlerinde kullanılıyor. Yazın taze meyve ve sebzelerini diğer mevsimlerde de yiyebilmek adına derin dondurucuya konuluyor. Ancak her gıdanın buzdolabına konulacağını düşünenler bu konuda yanılıyor. Çünkü buzluk her gıdaya uygun şartlar vermiyor. Buzluğa konulan bazı yiyecekler bakteri yuvasına dönüşerek sizi zehirleyebiliyor, tadında değişimler meydana gelebiliyor ve erkenden bozulabiliyor.

DONDURUCUDA SAKLANMAMASI GEREKEN YİYECEKLER

YEŞİLLİKLER Derin dondurucuda bekleyen maydanoz, marul gibi yeşillikler donunda yumuşayacak ve pörsüyecek; aynı zamanda tadını da kaybedecektir. Onları uzun süre taze olarak saklamanın yolu yıkayıp duruladıktan sonra kağıt havluya sararak ya da bir plastik poşet içinde buzdolabında tutmak. Ama illa ki buzlukta saklamak istiyorum diyorsanız onun da bir püf noktası var. Doğrayıp buz kalıplarına koyduğunuz yeşilliklerin üzerine zeytinyağı dökmek ve donduktan sonra açılıp kapanabilir poşetlere koyup buzlukta saklamak da bir seçenek olabilir.

PATATES Patates serin ve kuru yerleri sever. Dolayısıyla derin dondurucular hiç onlara göre bir yer değil. Zira bol su içeren patateslerin çiğ ve bütün halde derin dondurucuya koyduğunuzda buz kristalleri oluşacaktır. Çözmeye çalıştığınızda ise lapa gibi olduklarını fark edeceksiniz.

PEYNİR Eğer sert bir peyniri buzlukta saklamak isterseniz ufalanacak ve un gibi olacak; yumuşak bir peyniri derin dondurucuda bekletirseniz nem peynirin dokusunu kristelleştirecektir. Bu açıdan hassas bir yapıya sahip olan peynirleri risk almayıp buzdolabında saklamak en doğrusu.

YUMURTA Eğer yumurtaları kırmadan, yani kabuklarıyla birlikte derin dondurucuya koyarsanız içindeki sıvı sertleşip genleşecek ve kabuğu kıracaktır. Böylece hem derin dondurucunuz kolay kolay çıkmayacak bir yumurta kokusu ve kalıntılarıyla dolacak, hem de yumurtalarınız çöpe gitmiş olacak. Yapmayın. Ancak yumurtaları bir kaba kırıp üzerine biraz da tuz eklerseniz onları derin dondurucuda uzun süre bozulmadan saklayabilirsiniz. Bunu da not etmeden geçmeyelim.