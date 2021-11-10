Büyük önder Atatürk'ü anıyoruz

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Elazığ'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılı dolaysıyla Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesi Anıt Park'ta gerçekleştirilen törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu ve 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te başlayan siren sesi eşliğindeki iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'nın yanında kurulan meşale yakıldı, bayraklar yarıya indirildi.

Törene, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan "Atatürk ve 10 Kasım" konulu konuşmasında Atatürk'ün hayatından kesitler aktardı.

Öğrenciler tarafından "Mustafa Kemal'i düşünüyorum" ve "Mustafa Kemaller tükenmez" adlı şiirin okunmasının ardından öğretmenler Atatürk'ün hayatı konulu sunum yaptı.

Programda, "Atatürk'ün Asker Kişiliği" konulu barkovizyon gösterimi yapıldı, Güzel Sanatlar Lisesi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

- Bingöl

Bingöl Valiliği önünde düzenlenen törende de, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Necdet Durak, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanını Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Belediye Başkan Vekili Mehmet Sait Kolak, kurum müdürleri, askeri erkan ve gaziler katıldı.

Anma programı, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

- Elazığ

Elazığ Valilik Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Aydın Kara ve 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene katılanlar Atatürk Anıtına karanfil bıraktı.

-Batman

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda devam eden programda, sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu, türküler seslendirdi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.