YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Elazığ'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılı dolaysıyla Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesi Anıt Park'ta gerçekleştirilen törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu ve 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te başlayan siren sesi eşliğindeki iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'nın yanında kurulan meşale yakıldı, bayraklar yarıya indirildi.

Törene, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan "Atatürk ve 10 Kasım" konulu konuşmasında Atatürk'ün hayatından kesitler aktardı.

Öğrenciler tarafından "Mustafa Kemal'i düşünüyorum" ve "Mustafa Kemaller tükenmez" adlı şiirin okunmasının ardından öğretmenler Atatürk'ün hayatı konulu sunum yaptı.

Programda, "Atatürk'ün Asker Kişiliği" konulu barkovizyon gösterimi yapıldı, Güzel Sanatlar Lisesi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

- Bingöl

Bingöl Valiliği önünde düzenlenen törende de, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Necdet Durak, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanını Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Belediye Başkan Vekili Mehmet Sait Kolak, kurum müdürleri, askeri erkan ve gaziler katıldı.

Anma programı, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

- Elazığ

Elazığ Valilik Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Aydın Kara ve 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene katılanlar Atatürk Anıtına karanfil bıraktı.

-Batman

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda devam eden programda, sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu, türküler seslendirdi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük önder Atatürk'ü anıyoruz

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Batman

Diyarbakır Namaz Vakitleri 10 Kasım Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
12:08
İkindi
14:54
Akşam
17:19
Yatsı
18:37

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Çarşamba

Vadi Eczanesi
Yenisehir
Ufuk Eczanesi
Yenisehir
Maral Eczanesi
Baglar
Rojda Eczanesi
Baglar
Havalimanı Eczanesi
Baglar
Vitamin Eczanesi
Kayapinar
Defne Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.