"Büyük sıkıntı yaşanacak" Diyarbakır'da boş mezar yeri kalmadı! 20 gün sonra defin işlemleri tamamen durabilir

Daha sonra yapılan çalışmalarda bölgenin mezarlık alanı olması için bir sakınca olmadığı tespit edilmiş olup, Valilikle yapılan görüşmelerde de herhangi bir sakınca olmadığı söylenmiş. Pandemi nedeniyle defin alanlarının tükendiği, bu nedenle toplum sağlığı açısından tahsis talebimizin ivedi olarak değerlendirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne yazdığımız yazı, bakanlığa iletildi. Bizim sıkıntımız, Yeniköy Mezarlığı’nın yetersiz olmasıdır. Bağıvar bölgesindeki alanın tapusunu ivedi bir şekilde belediyeye devretmelerini ve bir an önce projemizi yapmak istiyoruz” dedi.