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"Büyük sıkıntı yaşanacak" Diyarbakır'da boş mezar yeri kalmadı! 20 gün sonra defin işlemleri tamamen durabilir

27.09.2024 15:14
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Diyarbakır boş mezar yeri sorunuyla karşı karşıya... Kentte 3 mezarlıkta doluluk nedeniyle defin işlemleri yapılamıyor. Boş olan Bağlar Yeniköy Mezarlığı'nda ise sadece 20 günlük yer kaldı. Kentte ortalama ölüm sayısı günlük 9-11 arası değişkenlik gösterirken olası bir afette büyük sıkıntı yaşanacağı belirtildi. Şu anda aile mezarlığı ve eş mezarlığı talepleri karşılanamıyor. Yeni yer için hazırlıklar sürerken bakanlık ve il müdürlükleri arasında yazışmalar ise devam ediyor.

Diyarbakır’daki 3 mezarlık alanı dolarken, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda ise yaklaşık 20 günlük yer kaldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı, yaklaşık 40 yıldır vefat edenlerin Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildiğini ifade ederek, “Defin alanı olarak bu mezarlıkta 15-20 günlük yer kaldı” dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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3 MEZARLIKTA YER KALMADI, DİĞERİNDE 20 GÜNLÜK YER VAR

Nüfusu 2 milyona yaklaşan Diyarbakır’da, 3 mezarlıkta doluluk nedeniyle defin yapılmazken, vefat edenler yaklaşık 40 yıldır faaliyette olan Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na defnediliyor.

"CİDDİ SIKINTILAR OLUŞACAK"

"CİDDİ SIKINTILAR OLUŞACAK"

Yeniköy Mezarlığı’nda yaklaşık 20 günlük yer kaldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı, “Bizim yaptığımız istatistiklere göre günlük ölüm oranı 9-11 arasındadır. Tabii bu oluşacak afetlere göre değişkenlik gösterebilir. Böyle bir şey olursa ciddi anlamda sıkıntılar oluşacaktır. Yaklaşık 40 yıldır vefat edenleri Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnediyoruz. Defin alanı olarak bu mezarlıkta 15-20 günlük yer kaldı. Alternatif olarak hemen yan tarafında olan ve belediyeye ait olan Park ve Bahçeler Dolum tesisinin 18 dönümünü ayırdık. Bu da bize 3 ay kazandıracak. Ama bu konuda ciddi sıkıntı yaşıyoruz” diye konuştu.

TAPU DEVRİNİ BEKLİYORLAR

TAPU DEVRİNİ BEKLİYORLAR

2022’de 1 milyon 448 bin 232 lirası ödenen Sur ilçesindeki Bağıvar bölgesinde tahsis edilen 588 dönümlük alanın tapu işleminin bir an önce çözüme kavuşturulmasının beklendiğini belirten Saçaklı, “2022’de bu bölgenin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Mera Komisyonu ile konuşulup, ot bedeli olan 1 milyon 448 bin 232 TL, Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırılmış.

Daha sonra yapılan çalışmalarda bölgenin mezarlık alanı olması için bir sakınca olmadığı tespit edilmiş olup, Valilikle yapılan görüşmelerde de herhangi bir sakınca olmadığı söylenmiş. Pandemi nedeniyle defin alanlarının tükendiği, bu nedenle toplum sağlığı açısından tahsis talebimizin ivedi olarak değerlendirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne yazdığımız yazı, bakanlığa iletildi. Bizim sıkıntımız, Yeniköy Mezarlığı’nın yetersiz olmasıdır. Bağıvar bölgesindeki alanın tapusunu ivedi bir şekilde belediyeye devretmelerini ve bir an önce projemizi yapmak istiyoruz” dedi.

‘AİLE MEZARLIĞI TALEPLERİNİ KARŞILAYAMIYORUZ’

‘AİLE MEZARLIĞI TALEPLERİNİ KARŞILAYAMIYORUZ’

Alternatifsiz kalmak istemediklerini belirten Saçaklı, aile ve eş mezarlık taleplerini de karşılayamadıklarını söyleyerek, “Pandemi vardı ve ölüm istatistikleri bir anda fırladı. Doğal afet olması durumunda buna hazırlıklı olmak istiyoruz. Bizim bölgede vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirme konusunda çok hassasiyet gösteriyor. Biz alternatifsiz kalmak istemiyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır mezarlık
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