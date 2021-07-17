Büyükşen cinayetinin katili kim çıktı? Büyükşen cinayeti çözüldü mü?

Büyükşen cinayeti şüphelileri Abdullah B. ile Esra T. gözaltına alındı ve cinayeti azmettirdiklerini itiraf etti. Bunun ardından ikili adliyeye gönderildi ve katillerin arandığı bilgisi alındı. Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen'in oğlu Osman Büyükşen, adliyeye gidip soruşturmayı yakından takip etti.

Büyükşen cinayetinin katili kim?

3 Eylül 2018'te 22.00 sıralarında İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana gelen olayda kar maskeli bir kişi Büyükşen çiftinin evine girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile kanser hastası Necla Büyükşen'e ateş etti.

Olay anında evde Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen de vardı. Katilin dipçik darbesiyle bayıldığını söyleyen Büşra ölü gibi davrandığını ve evin penceresinden kaçıp jandarmaya gittiğini ifade etti. Necla-Metin Büyükşen olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ SAYISI 25 Cinayet dosyası tekrardan ele alındı. 13 Temmuz gününde İsmil Mahallesi'ndeki birçok adrese özel ekip tarafından operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen ve eşinin babası Muammer Büyükdoğrucan ile Mehmet Ali Dayanır’ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Ardından 1 kişi daha gözaltına alındı ve şüpheli sayısı 25 oldu.