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  4. Büyükşen cinayetinin katili kim çıktı? Büyükşen cinayeti çözüldü mü?

Büyükşen cinayetinin katili kim çıktı? Büyükşen cinayeti çözüldü mü?

17.07.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) kızları Büşra Büyükşen ile evde otururken pompalı tüfekli biri tarafından öldürülmüştü. Müge Anlı programında 3 yıl sonra yeniden gündeme gelen şüpheli cinayette yaşlı çiftin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Büyükşen cinayeti şüphelileri Abdullah B. ile Esra T. gözaltına alındı ve cinayeti azmettirdiklerini itiraf etti. Bunun ardından ikili adliyeye gönderildi ve katillerin arandığı bilgisi alındı. Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen'in oğlu Osman Büyükşen, adliyeye gidip soruşturmayı yakından takip etti.

Büyükşen cinayetinin katili kim?

3 Eylül 2018'te 22.00 sıralarında İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana gelen olayda kar maskeli bir kişi Büyükşen çiftinin evine girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile kanser hastası Necla Büyükşen'e ateş etti.
Olay anında evde Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen de vardı. Katilin dipçik darbesiyle bayıldığını söyleyen Büşra ölü gibi davrandığını ve evin penceresinden kaçıp jandarmaya gittiğini ifade etti. Necla-Metin Büyükşen olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ SAYISI 25

ŞÜPHELİ SAYISI 25
Cinayet dosyası tekrardan ele alındı. 13 Temmuz gününde İsmil Mahallesi'ndeki birçok adrese özel ekip tarafından operasyon düzenlendi.
Söz konusu operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen ve eşinin babası Muammer Büyükdoğrucan ile Mehmet Ali Dayanır’ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Ardından 1 kişi daha gözaltına alındı ve şüpheli sayısı 25 oldu.

İTİRAF ETTİLER

İTİRAF ETTİLER
Soruşturmada katillerin yanlış eve girdiği ve Büyükşen çiftinin, adresin karışması sonucu öldüğü öğrenildi. Şüpheliler arasındaki Abdullah B. ve Esra T. söz konusu iddia kapsamında gözaltına alınmıştı ve Abdullah B. ile Esra T.'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. İkili, 23.00 sıralarında adliyeye gönderildi. Katil veya katillerin aranması ise sürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Müge Anlı

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