Cadılar Bayramı ne zaman? Halloween nedir? Cadılar Bayramı kostümleri...

Cadılar Bayramı, genellikle çocukların korkunç kostüm giyerek kapı kapı dolaşıp şeker veya harçlık topladığı gündür. Kostüm ve makyajlarıyla dikkat çeken Cadılar Bayramı günü her yıl sosyal medyada da gittikçe popülerleşiyor. Cadılar Bayramı'nın kökeni antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali'dir. İşte merak edilenler...

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim'de kutlanıyor.

Cadılar Bayramı kutlamalarında maskeli balolar, korku filmi seansları, perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler ve balkabağından fener oyma gerçekleştirilen etkinlikler arasında yer alır.

Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde her yıl 31 Ekim'de Cadılar Bayramı kutlanıyor.

Cadılar Bayramı kutlamaları söz konusu bölgelerde oldukça büyük ve görkemli yapılıyor.