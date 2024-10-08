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  4. Çalışanlar çıkarıldı, kapılar kilitlendi... Görüntüler dikkat çekti! O toplantı 10 yıl gizli kalacak

Çalışanlar çıkarıldı, kapılar kilitlendi... Görüntüler dikkat çekti! O toplantı 10 yıl gizli kalacak

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.10.2024 16:49
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10 yıl gizli kalacak! Kapalı oturum nedeniyle TBMM’deki basın büroları boşaltıldı hatta kapılar bile kilitlendi. İçeriye giriş çıkış durduruldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz.” dedi, toplantı başladı.

Kapılar kitlendi, koridorlar boşaltıldı... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail tehdidi sebebiyle düzenlenen toplantı başladı. Tutanakları ve özetlerin 10 yıl gizli kalacağı toplantıda, bölgede yaşanan son gelişmeler ele alınacak.

NUMAN KURTULMUŞ: "EMİN ADIMLARLA İLERLEMELİYİZ"

Kapalı oturumun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz.” sözlerini dile getirdi.

SON DURUM BİLGİLENDİRİLMESİ YAPILACAK

Düzenlenen kapalı oturumda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM Milletvekillerine bölgedeki son durum ve gelişmelerle ilgili bilgi verecek.

Meclis’teki kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerine bölgedeki son gelişmelerle ilgili bilgi verecek.

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MECLİS'TE KAPILAR KİLİTLENDİ

Anahtar Kelimeler:
İsrail tbmm toplantı
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