Çalışanlar çıkarıldı, kapılar kilitlendi... Görüntüler dikkat çekti! O toplantı 10 yıl gizli kalacak

Kapılar kitlendi, koridorlar boşaltıldı... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail tehdidi sebebiyle düzenlenen toplantı başladı. Tutanakları ve özetlerin 10 yıl gizli kalacağı toplantıda, bölgede yaşanan son gelişmeler ele alınacak.

NUMAN KURTULMUŞ: "EMİN ADIMLARLA İLERLEMELİYİZ"

Kapalı oturumun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz.” sözlerini dile getirdi.

SON DURUM BİLGİLENDİRİLMESİ YAPILACAK

Düzenlenen kapalı oturumda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM Milletvekillerine bölgedeki son durum ve gelişmelerle ilgili bilgi verecek.

Meclis’teki kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerine bölgedeki son gelişmelerle ilgili bilgi verecek.