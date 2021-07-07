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Cam Tavanlar'ın 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Leyla Cem'den vazgeçebilecek mi?

07.07.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin kısa sürede izleyici tarafından büyük beğeni toplayan dizi Cam Tavanlar'ın yeni bölüm fragmanı yayınladı. Leyla ve Cem'in arasında başlayan büyük aşkın anlatıldığı dizide bu hafta, Leyla'yı büyük bir tercih bekliyor. Hayatının aşkını seçecek olan Leyla'nın tercihi büyük merak konusu oldu. İşte Cam Tavanlar 5. bölüm fragmanı...

Yaz sezonunun iddialı dizileri arasında yer alan Cam Tavanlar'ın beşinci bölüm fragmanı izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı dizi izleyici tarafından tam not alırken, bu akşamki bölümünde yaşanacaklar merak konusu olurken, Leyla Cem ve İskender arasında bir seçim yapacaktır. İşte Cam Tavanlar 5. bölüm fragmanı...

Cam Tavanlar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV'nin fenomen dizisi 'Cam Tavanlar' yepyeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, Leyla'nın yapacağı büyük tercih merak konusu oldu.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ojo Pictures imzalı Cam Tavanlar'ın yeni bölümünde aşka davet eden bir müzik, Leyla ve Cem, birlikte halletmeleri gereken bir gala… İkili, tüm bu koşuşturmanın arasında nihayet yollarını buluyor ve ilk kez hatalarıyla yüzleşiyor. İkisi de aynı yerde, aşkın tarafında şimdi.
Peki, İskender? O bu aşkın neresinde? Leyla, Cem’in aşkıyla tutuşurken İskender yeni bir kart açıyor. Bakalım bu hamle Leyla’yı kazanmaya yetecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cam Tavanlar'ın son yayınlanan bölümünde Leyla ve Cem sürpriz bir iş birliğine adım attı. Heyecanlı bir sürece hazırlanan ikiliyi finalde hiç beklemediği şeyler bekler.
Leyla ve Cem aşkı giderek kendini gösterirken finalde yaşanan şoke edici olay ikiliye unutamayacakları anlar yaşattı.
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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Cam Tavanlar dizisi
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