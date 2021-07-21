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Cam Tavanlar neden yok, final mi oluyor? Cam Tavanlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

21.07.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayında ekranlara gelmeye başlayan ve Show TV'de yayınlanan sevilen yaz dizisi Cam Tavanlar, bu hafta yeni bölümüyle yayın akışında yer almadı. İlgiyle takip edilen dizinin izleyicileri Cam Tavanlar'ın yeni bölümünün neden yayınlanmadığını ve ne zaman ekrana geleceğini merak ediyor. Peki Cam Tavanlar neden yok, final mi oluyor? Cam Tavanlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Kubilay Aka ve Bensu Soral'in başrollerinde yer aldığı Show TV'de yayınlanan Cam Tavanlar dizisi, bu hafta yayın akışında yer almadı. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin izleyicileri Cam Tavanlar'ın yeni bölümünün neden yayınlanmadığını sorgulamaya başladı. Peki Cam Tavanlar neden yok, final mi oluyor?

Cam Tavanlar neden yok?

Show TV'de her Çarşamba ekranlara gelen Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı Cam Tavanlar dizisi bu hafta yayın akışında yer almadı.
Sevilen dizinin takipçileri dizinin neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğini merak ediyor.

Neden yayınlanmıyor?

Neden yayınlanmıyor?
İlgiyle izlenen dizi bu hafta Kurban Bayramı nedeniyle yayınlanmayacak.

Yeni bölüm ne zaman?

Yeni bölüm ne zaman?
OJO Pictures imzalı, yönetmeliğini Fehmi Öztürk'ün üstlendiği dizi, 28 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Final kararı alındı!

Final kararı alındı!
Ancak sevilen dizi için final kararı da alındı. Yaz dizisi olarak başlayan ve Haziran ayında ekranlara gelmeye başlayan dizi 8. bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizinin final bölümünün 4 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Show TV Cam Tavanlar dizisi
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