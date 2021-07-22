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Camdaki Kız'ın starı Burcu Biricik eşiyle plajda görüntülendi

22.07.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Camdaki Kız" dizisinde "Nalan" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile Bodrum'a tatil yapmaya gitti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran 32 yaşındaki ünlü oyuncu Biricik, eşi Yetkin ile objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kendisini serin sulara bıraktı. 2016'da dünyaevine girdiği Yetkin ile plajda görüntülenen Biricik'in doğal hali övgüleri topladı. 32 yaşındaki ünlü oyuncunun fit vücudu görenleri hayran bıraktı.

Burcu Biricik plajda görüntülendi

2016'da dünyaevine girdiği reklamcı Emre Yetkin ile plajda görüntülenen ünlü oyuncu Burcu Biricik, doğal hali ve fit vücuduyla kendine hayran bıraktı.
Biricik, eşi Yetkin ile güneşin ve tatilin tadını çıkardı.
Biricik geçtiğimiz günlerde, kendisi gibi oyuncu olan arkadaşları Ecem Özkaya ve Aydan Taş ile Bodrum'da buluştu.
Arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkaran Biricik bir otelde görüntülendi.
Ünlü oyuncu Biricik, iskelede bol bol poz verip fotoğrafları, aktif olarak kullandığı Instagram'a yükledi.
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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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