Camdaki Kız'ın starı Burcu Biricik eşiyle plajda görüntülendi

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kendisini serin sulara bıraktı. 2016'da dünyaevine girdiği Yetkin ile plajda görüntülenen Biricik'in doğal hali övgüleri topladı. 32 yaşındaki ünlü oyuncunun fit vücudu görenleri hayran bıraktı.

2016'da dünyaevine girdiği reklamcı Emre Yetkin ile plajda görüntülenen ünlü oyuncu Burcu Biricik, doğal hali ve fit vücuduyla kendine hayran bıraktı.

Biricik, eşi Yetkin ile güneşin ve tatilin tadını çıkardı.

Biricik geçtiğimiz günlerde, kendisi gibi oyuncu olan arkadaşları Ecem Özkaya ve Aydan Taş ile Bodrum'da buluştu.