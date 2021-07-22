Camdaki Kız'ın starı Burcu Biricik eşiyle plajda görüntülendi

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kendisini serin sulara bıraktı. 2016'da dünyaevine girdiği Yetkin ile plajda görüntülenen Biricik'in doğal hali övgüleri topladı. 32 yaşındaki ünlü oyuncunun fit vücudu görenleri hayran bıraktı.
Burcu Biricik plajda görüntülendi
2016'da dünyaevine girdiği reklamcı Emre Yetkin ile plajda görüntülenen ünlü oyuncu Burcu Biricik, doğal hali ve fit vücuduyla kendine hayran bıraktı.
Biricik, eşi Yetkin ile güneşin ve tatilin tadını çıkardı.
Biricik geçtiğimiz günlerde, kendisi gibi oyuncu olan arkadaşları Ecem Özkaya ve Aydan Taş ile Bodrum'da buluştu.
Arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkaran Biricik bir otelde görüntülendi.
Ünlü oyuncu Biricik, iskelede bol bol poz verip fotoğrafları, aktif olarak kullandığı Instagram'a yükledi.
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