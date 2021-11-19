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Camdaki Kız'la ekranan dönen Yüsra Geyik'in ablası da sektörden çıktı! İkiz gibiler

19.11.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen dizi Arka Sokaklar'da yıllardır Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'in ablasını görenler şaşkınlık yaşıyor. Birbirlerine çok benzeyen kardeşlerden Kübra Geyik de ünlüler camiasına yakın bir isim.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i bundan sonra Camdaki Kız'ın Melisa'sı! 15 yıl boyunca "Arka Sokaklar"da Hüsnü Komiser'in kızı Zeliha'yı canlandıran Yüsra Geyik, artık "Camdaki Kız" dizisinde Melisa karakteri ile ekranda boy gösteriyor.

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Aslında hepimiz onu komiser Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyoruz. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 31 yaşında. 'Gözler önünde büyüdü' yakıştırması harfi harfine ona uygun. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, Instagram'daki pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

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Tüm bunlara rağmen özel hayatı büyük bir sır olan Yüsra Geyik'in ablası Kübra'yı görenler şaşırdı.

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Birbirine çok benzeyen abla-kardeş aynı sektörde çalışıyor. Yüsra Geyik'in ablası Kübra Geyik de ünlüler camiasına yakın bir isim, stil danışmadı.

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