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Çanakkale'de beklenmedik şaşırtıcı keşif: PAMİT gelecek, her şey açıklığa kavuşacak! Görüntüler çok çarpıcı

22.11.2024 11:56
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Çanakkale'de kanalizasyon yenilenirken beklenmedik ve oldukça şaşırtıcı bir olay gerçekleşti. Ekipler patlamamış 50 adet top mermisi buldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Top mermilerinin tarihlendirilmesi uzmanların incelemesiyle netlik kazanacak ancak şimdiden Çanakkale Savaşı'ndan kalmış olduğu olasılığı üzerinde duruluyor.

Patlamamış 50 top mermisinin incelenmesi için Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) ekiplerinin Çanakkale'ye gelmesi bekleniyor. Uzmanların incelemesiyle top mermilerinin kaç yıllık ve kime ait olduğunun tespiti yapılacak. Görüntüler ise son derece dikkat çekici.

KANALİZASYON YENİLENİRKEN BULUNDU

Gelibolu ilçesinde 19 Kasım sabah saatlerinde Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında patlamamış 50 top mermisi bulundu.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla bulunan top mermileri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına teslim edilmek üzere güvenli bölgeye sevk edildi.

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PAMİT BEKLENİYOR

Top mermilerinin kaç yıllık ve kime ait olduğunun tespiti için başka bir noktada görevli olan PAMİT ekiplerinin kente gelmesinin beklendiği belirtildi.

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UZMANLAR İNCELEYECEK

Top mermilerinin PAMİT ekipleriyle Alan Başkanlığında görevli uzman personeller tarafından inceleneceği bildirildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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ÇANAKKALE'DE PATLAMAMIŞ TOP MERMİLERİ BULUNDU

Anahtar Kelimeler:
mermi çanakkale savaşı
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