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Çanakkale'de orman yangını... 24 saattir kontrol altına alınamıyor: 6 köy boşaltılacak!

17.07.2023 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de dün saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında çıkan orman yangını, 24 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın etkisiyle alevler büyümeye başlayan yangın nedeniyle 6 köyün boşaltılacağı bildirildi.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, itfaiye ekipleri aralıksız olarak yangına müdahale ediyor.

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Havanın aydınlanmasıyla birlikte de havadan yangın söndürme helikopterleri müdahaleye başladı. Yangının kontrol altına alınması için 15 helikopter, 6 uçak, karadan 109 arazöz, 14 iş makinesi, 543 personelle müdahale ediliyor. Öğleye doğru şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle alevler Çanakkale-Çan kara yoluna ulaştı. Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

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Vatandaşların geçmesine izin verilmezken, Çanakkale Valiliği yerleşim yerlerini tehdit eden 6 köyü boşaltma kararı aldı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini artırmıştır, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak Köyleri ile Damyeri mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir. 112 ve UMKE Sağlık personelleri köylerde sağlık hizmetine devam etmektedir." denildi.

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Yangın ekiplerin yoğun çalışmalarıyla 24 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale orman yangını

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