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  4. Canan Karatay bu kez de Bill Gates'a kafa tuttu! "Bütün aşılara karşıyım" dedi ve ekledi: Hepsi çok tehlikeli!

Canan Karatay bu kez de Bill Gates'a kafa tuttu! "Bütün aşılara karşıyım" dedi ve ekledi: Hepsi çok tehlikeli!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.01.2025 15:34
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Hastalarına yanlış tedavi uygulamakla suçlanan Prof. Dr. Canan Karatay, “Neler Oluyor Hayatta” programına konuk oldu. 5 gün sonra hakim karşısına çıkacak olan Prof. Dr. Karatay programda, ‘Meslekten men edilme' davasıyla ilgili konuştu. Karatay, aşılar ve daha birçok konuda çarpıcı açıklamaları ile dikkat çekti.

Prof. Dr. Canan Karatay, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Ferda Yıldırım'ın sunduğu "Neler Oluyor Hayatta" programında önemli tavsiyelerde bulundu. Bütün aşılara karşı olduğunu belirten Prof. Dr. Karatay “İnsanları korkutup ilaç ve test bağımlısı yapıyorlar” dedi.

“BÜTÜN AŞILARA KARŞIYIM”

“BÜTÜN AŞILARA KARŞIYIM”

Prof. Dr. Karatay'ın aşılara dair oldukça tartışma çıkaracak sözleri vardı. “Aşı olanların genetiği değiştirildi.” dedi. Karatay aşı olanlara şöyle seslendi: “Zeytinyağı pıhtı önler. Sabah akşam bir kahve fincan soğuk sıkım zeytinyağı öneriyorum. Pıhtıyı önler. Kırmızı et ve yağlar değil. Damarları tıkayan pıhtıdır. Pıhtıyı yapan da sıvılar.”

“TÜM AŞILAR TEHLİKELİ”

“TÜM AŞILAR TEHLİKELİ”
Prof. Dr. Karatay, “Bütün aşılara karşıyım. Hepsi çok tehlikeli. İki yaşında kadar çocuklara yirmiden fazla aşı yapılıyor ve bütün çocuklar hasta. Hani koruyordu? Bu tamamen aşı firmalarına ve Bill Gates'e yarıyor. Aşıların içi zehir dolu. Kısırlık yapıyor“ şeklinde konuştu.

PIHITYI NE ÖNLER?

PIHITYI NE ÖNLER?
Pıhtıyı ne önler sorusunu cevaplayan Prof. Dr. Karatay, “Bol bol su ve kristal kaya tuzu pıhtıyı önler. Yağlar çok önemli. Balık yağı ve zeytinyağı kullanan kişilerde ölüm de olmuyor. Pıhtı da atmıyor” dedi

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEHLİKELİ Mİ?

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEHLİKELİ Mİ?
Prof. Dr. Karatay, son dönemde oldukça tartışılan süt ve süt ürünlerine de değindi. Karatay, “İnek sütünden yapılmış peynir tehlikelidir. Hakiki ve şirden mayalı peynir olacak. Süt tozundan yapılmış, yapay peynirler zararlı. İnek sütünden yapılmış peyniri tüketmeyin” diye konuştu.

KABIZLIK SORUNU

KABIZLIK SORUNU
İnsanların son dönemde gitgide artan kabızlık problemlerine de değinen Prof. Dr. Karatay, “Kristal tuz yemeyen ve ekmek yiyen insanda kabızlık olur. Kristal kaya tuzlu su kabızlığı giderir. İnsanları korkutup ilaç ve test bağımlısı yapıyorlar” dedi.
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Canan Karatay
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